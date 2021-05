José Pozzoli, del Instituto Nacional del Agua: “En Mendoza se desperdicia el 45% del recurso hídrico”

En diciembre de 2020, José Pozzoli asumió el cargo de subgerente del Centro Regional Andino-Mendoza del Instituto Nacional del Agua (INA), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que se dedica a la investigación y generación de conocimiento para desarrollar proyectos específicos o políticas públicas en temas hídricos.

A sus 51 años, tiene una extensa trayectoria como especialista en políticas hídricas y ambientales y como asesor y funcionario de los gobiernos peronistas en Mendoza. Por su perfil técnico fue propuesto para esta nueva función por la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti.

Pozzoli comenzó su vínculo con el peronismo en Guaymallén, trabajando con el ex concejal Luis Francisco. A fines de la década del 90 se sumó al gabinete del por entonces gobernador Arturo Lafalla como asesor de la subsecretaria de Ambiente, Elena Abraham, cuando Eduardo Sancho era ministro de Ambiente y Obras Públicas. Luego tuvo un paso por la Coviar y en 2011 desembarcó en la Secretaría de Ambiente con Pablo Gudiño y continuó en las gestiones de Macos Zandomeni y Guillermo Elizalde. Tras una experiencia en el INTA y en el Gobierno de San Juan, en los últimos años se sumó como asesor en la Legislatura del Partido Justicialista en temas ambientales.

Entrevistado por Los Andes, advierte que en Mendoza se desperdicia alrededor del 45% de la totalidad del recurso hídrico que tiene la provincia. Opina de las obras que hacen falta, el riego en el agro, la densificación de las zonas urbanas, la minería y Portezuelo del Viento.

-Muchos mendocinos quizá desconocen qué es el INA, ¿qué tarea realiza en Mendoza?

-No somos autoridad de aplicación en el tema agua; eso le corresponde a Irrigación y Aysam. Nosotros estudiamos temas para que ellos puedan tomar decisiones a nivel general. Ahora estamos trabajando en aportar datos hidráulicos y territoriales para la construcción de los nuevos puentes en la ruta 40. Y con varios procesos de ordenamiento territorial de los municipios, hemos colaborado con la generación de información para que tomen decisiones en temas hídricos. En el área del piedemonte, trabajamos en mapas de riesgo aluvional porque, debido al desorden territorial y a que hace 80 años que no se hacen grandes obras de defensa aluvional en la zona, en el Gran Mendoza corremos algunos riesgos importantes.

-¿Cuánta agua se desperdicia en Mendoza?

-Del 100% de los recursos hídricos de Mendoza, hay un 11% que va a consumo humano. Otro gran uso es el riego agrícola, que está alrededor del 85%. Tenemos un sobreconsumo humano per cápita de alrededor de tres veces más de lo que lo que prevé la Organización Mundial de la Salud. Y después tenemos muchas pérdidas y fallas del sistema. Ahí estamos desperdiciando prácticamente el 60% o 70% de un recurso hídrico que es caro porque es agua potabilizada. En el agro, los distintos estudios hablan de que hay alrededor de un 40% de pérdidas. Esto tiene que ver con pérdidas en el sistema matriz o canales e intrafinca en el tema riego. Entonces, si tenemos que hacer un número general, estamos desperdiciando entre el 40 y el 45% de la totalidad del recurso hídrico de la provincia.

-¿Qué debería hacer el Estado para solucionar ese problema?

-Haciendo una inversión en cuidado del agua personal, que tiene que ver con la educación y con la posibilidad de colocar medidores en las casas que permitan que, si derrochás mucho, pagués más. Ahí bajaríamos el consumo. Por otro lado, reparar las pérdidas que son muy grandes en el sistema. Mejorar la gerencia del agua no es sólo un tema de obras. Creemos que hay que modernizar ese criterio para la estrategia hídrica de la provincia porque tiene ver con criterios técnico, ambiental, social, legal, económico y financiero e institucional.

-¿Cuáles son hoy las obras prioritarias para la gestión del agua?

-Creo que el proyecto estratégico del Cacique Guaymallén es una obra que sería muy importante para toda la zona urbana y es fundamental. En la zona Este los acueductos para llevar agua a las zonas áridas para trabajar en pasturas para engorde de ganado y no tener que salir con el ganado y volver. Otra obra muy importante para la zona Norte es el canal Jocolí-Hijuela Esteban. Y después algo que se torna esencial hoy es ver cómo recuperamos la red de agua potable para el Gran Mendoza.

-¿Sirven los reservorios que hace Irrigación para hacer más eficiente el riego?

-Los reservorios acumulan agua y permiten no sólo regar por oferta sino por demanda. Este verano hemos tenido muchas lluvias y podemos acumular el agua e ir largándola a medida que te lo demanda el sistema. Sirven; se nota el impacto en la zona pero es muy poco para evaluarlo a nivel general. Tenemos que ir a un sistema de reservorios que nos permita juntar agua.

-Se habla del derroche de agua en el agro, ¿con los emprendimientos inmobiliarios donde antes había fincas qué pasa?

-Estamos sufriendo una transformación importante en cuanto al ordenamiento territorial porque pasamos de tener fincas de 4 o 5 hectáreas con derecho de riego y ahora hacen un barrio. Si son lotes grandes, la gente va a seguir teniendo jardines, con lo cual debería seguir regando con agua de riego. Pero es muy difícil de administrar. Entonces, lo que se está sugiriendo es hacer un estanque o reservorio y que cada barrio distribuya el agua como quiera. El problema es que cuando esos vecinos pierden o renuncian al derecho a riego, se roban el agua o empiezan a regar con agua potable.

-¿Esto se podría solucionar con el Plan de Ordenamiento Territorial?

-El Plan de Ordenamiento Territorial, en vez de plantear la expansión hacia algunas zonas, plantea la densificación en zonas urbanas, que es meter más gente en los mismos espacios. Pero nadie estudió cómo iban a ser los servicios ahí y quién se hace cargo de eso. Eso lleva a los problemas de no tener agua.

-¿Le parece buena la política ambiental del gobierno de Suárez?

-En la década del ’90, Mendoza fue pionera en temas ambientales con la creación de toda una legislación. Tuvo una etapa donde el tema cayó y retoma ente el año 2008 y 2009 con una segunda oleada. Pero cuando uno lo ve en comparación con otras provincias, Mendoza ha quedado muy atrasada en políticas ambientales. Eso tiene varias causas y una es que en este último tiempo se ha perdido la relación virtuosa entre los organismos de ciencia y técnica y la provincia. Después uno mira los presupuestos destinados a Ambiente en los últimos años y en 2014 era del 0,75% del Presupuesto provincial, en 2016 el 0,49% y en el 2021 el 0,27%. Hemos ido perdiendo la visión hacia dónde van los temas ambientales en el mundo. En Mendoza hay tres grandes lineamientos que no están funcionando juntos: el cambio climático, el tema hídrico y el ordenamiento territorial.

-¿No cree que sea una prioridad de la actual gestión?

-Las prioridades se establecen en el Presupuesto. Me parece que no es un tema de agenda hoy; lo ambiental no es un tema priorizado. Después hay muchas cosas que son marketing ambiental. Una cosa es la política ambiental, que tiene impacto, y otra cosa son los temas comunicacionales. Mendoza necesita un gran acuerdo por el agua y necesitamos que estén todos: los entes gubernamentales y todos los actores sociales.

-¿Se puede desarrollar megamininería metalífera en Mendoza?

-Creo que hoy no existe licencia social para eso.

-¿Tenía un sustento técnico el proyecto de reforma de la 7722 que impulsó Suarez?

-El proyecto que envió el Gobierno a la Legislatura no era bueno; después se mejoró. Y me parece que para poder tomar una decisión de este tipo no se trabajó bien con la comunicación, con la licencia social. Se pensó que porque se había ganado la elección se podía avanzar con eso. Hoy no hay licencia social y no es un tema que nosotros tengamos incumbencia. Ni siquiera se nos ha consultado sobre esto. Me parece que es mucho más importante discutir toda la estrategia hídrica y no quedar encerrado en eso.

-¿Son suficientes los estudios técnicos que ha hecho la provincia para construir Portezuelo del Viento?

-Desde mi visión, y por lo que he podido ver, creo que los estudios de impacto ambiental que se han realizado son suficientes, están completos. Pero no está terminado el proceso de acuerdo a lo que solicitó en su momento el Coirco. Tiene la aprobación del Comité Ejecutivo pero no tiene la aprobación del Consejo de Gobierno, con lo cual eso da lugar a un reclamo. Y lo otro que pide el Consejo, especialmente Río Negro y La Pampa, es que se avance con una audiencia pública en el marco de la Ley Nacional de Represas y eso tampoco se hace. Si bien desde lo técnico el proceso me parece que está muy bien y el impacto ambiental da positivo, me parece que desde lo administrativo faltaron esos dos pasos para terminar la evaluación de impacto ambiental y es lo que hoy está pidiendo el Ministerio del Interior.

-¿Eso puede afectar la realización de la obra?

-En general las condiciones están dadas para que la obra se haga, no debiera haber grandes problemas. La plata de la Nación está viniendo, es más un tema político-administrativo de cumplir con esos dos pasos que no se cumplieron en 2019.

Perfil

-Edad: 51 años

-Profesión: Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades y magister en Gestión Política

-Familia: Casado y con 7 hijos

-Trayectoria: Asesor de Gabinete Ministerio de Ambiente y Obras Públicas 1997-1999

Consultor en ACOVI 2005-2007

Consultor en COVIAR 2007-2010

Asesor de la Secretaría de Ambiente 2011

Coordinador de la Agencia de Cambio Climático de la Provincia 2012-2015

Responsable del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos 2012-2015