Jorge Lanata habló sobre la polémica del “culito”, dijo que fue un “mal chiste” y eclipsó lo del vacunatorio VIP

Tras su polémico comentario sobre Stefanía Desiree Purita Díaz, la becaria de Jorge Ferraresi que se vacunó a los 18 años y su discusión con la editora de género de TN , Jorge Lanata realizó este miércoles una fuerte editorial en su programa de radio Mitre.

El periodista comenzó diciendo: “Ayer hubo una discusión en TN sobre el tema del culito. En el fondo creo que titular con culito es la parte más frívola de la discusión, que es una discusión interesante sobre la policía del pensamiento y sobre el discurso políticamente correcto e incorrecto”.

Y se refirió a lo que escribió al respecto: “Se llama ‘el culito, las vacunas y la muerte’. Los medios hablan en las últimas semanas de vacunación VIP y militante como si fuesen dos cosas distintas. Los VIP se ocultan, a excepción de Verbitski, que lo contó para evitar que lo contara Clarín; y los militantes vacunados lo publican en las redes sociales”

“Son lo mismo. Son la vacunación de privilegio. Los funcionarios y adherentes al Gobierno tienen más derecho que el resto de la población. Tienen derecho a vacunarse antes. Cuando estalló la vacunación VIP el Gobierno quiso bajarle el tono, diciendo que algunos se adelantaron a la cola. Yo estoy en contra de esta idea, porque dicho así parece inocente, que se colaron”, continuó.

“Es mentira que se colaron. Para algunos directamente no hubo cola. Yo no quiero sonar dramático, pero hay gente que se muere. En el grupo de riesgo, la gente se muere. El gobierno se equivocó en vacunar antes a los maestros. Toda esta discusión anoche quedó eclipsada por un mal chiste. Hablamos de la vacuna de privilegio a una joven de 18 años, becaria de Jorge Ferraresi. Yo mostraba la foto en donde se la ve con una camiseta de Racing de perfil”, agregó en Radio Mitre.

Además, recalcó: “Yo creo que los cuerpos no son neutros, sino que la actitud de los cuerpos comunican. Frente a esa foto yo hice un chiste que a lo mejor fue idiota. Dije ‘qué lindo culito tiene la becaria de Ferraresi’, pero no lo dije con una connotación sexual. Lo que yo hice no queda bien, pero no me importa”

“En toda mi carrera nunca fui un defensor de lo políticamente correcto, ustedes me conocen por eso. La polémica se dio en las redes. Son una parte de la opinión pública, no son la opinión pública y mucho menos son el pueblo. Estamos discutiendo una cosa menor en lugar de escandalizarnos por su vacunación”, subrayó el conductor.

“Todo bien, yo no pido que le prohíban opinar a nadie, que opinen lo que quieran. Ahora saben que le pido que no me prohíban a mi la posibilidad de decir también lo que yo quiera”, concluyó.