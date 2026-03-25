"Jefe" del D2 y triple condena a perpetua: quién es Armando Fernández, el apropiador de la nieta mendocina 127

Armando Osvaldo Fernández , el genocida condenado por delitos de lesa humanidad, es quien se apropió de Miriam Fernández, la mendocina y nieta restituida 127 que participó en el video que difundió el Gobierno Nacional bajo el concepto "memoria completa".

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Hace poco más de un año fue escrachado a la salida de una audiencia por el juicio de lesa humanidad. Circulaba por la calle con la excusa de estar volviendo a su casa. Frente a los señalamientos públicos, Fernández respondió con agravios y amenazas: "¿Te creer que te tengo miedo?. Asesinos, montoneros. Agradezcan que estoy en cana, si no los cago a trompadas", amenazó sin ningún tipo de problemas, pese a estar condenado.

El video se volvió a viralizar es estas horas en el marco del 50 aniversario de la ultima dictadura cívico militar y de la difusión, por parte del Gobierno, del testimonio de la mendocina Miriam Fernández.

Dentro del engranaje represivo de la dictadura en Mendoza, el Departamento de Informaciones (D2) fue el centro clandestino de detención más feroz. Allí, la labor de inteligencia estuvo centralizada en dos figuras: Eduardo Smaha y Armando Osvaldo Fernández .

Hoy fue reconocido y escarchado en Mendoza, Armando Osvaldo Fernández ex miembro del D2 que debería estar con prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad (sigue) pic.twitter.com/500AnlsJ26

Fernández no era un oficial más. Según su legajo, entre 1971 y 1979 fue el enlace entre la Policía de Mendoza y el Ejército (a través del Comando de Operaciones Táctico - COT). Su tarea consistía en procesar información para ejecutar los operativos de secuestro y desaparición. En 1976, lo calificaron con "sobresaliente", describiéndolo como un "oficial competente en la especialidad de informaciones con amplio conocimiento de la materia de inteligencia".

Armando Osvaldo Fernández El genocida Armando Osvaldo Fernández.

Antes del D2 había prestado funciones en la División de Investigaciones (D5) y posteriormente fue trasladado a Comunicaciones. Regresó al D2 el 1 de abril de 1980 y, a partir del 16 de octubre de 1981, revistó en el Departamento de Informaciones de la Unidad Regional II. Su carrera continuó hasta su retiro en enero de 1996.

Las condenas de Armando Osvaldo Fernández

Por crímenes de lesa humanidad recibió dos condenas a prisión perpetua (en el tercer y cuarto juicio) y una pena de 20 años en el sexto proceso a raíz de múltiples crímenes cometidos por el D2 durante el periodo en que prestó funciones.

En 2023, sumó una nueva condena a perpetua por la desaparición de Daniel Moyano en el noveno juicio.

Apropiador de la nieta 127

Él y su esposa se habían apropiado a Miriam, la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, nacida en cautiverio en la ESMA.

La mujer creció bajo el nombre de Miriam Fernández, creyendo que el represor era su padre biológico. Tras la restitución de su identidad por parte de Abuelas de Plaza de Mayo en 2017, se convirtió en la nieta 127. Ayer, Miriam cobró notoriedad al participar en el video difundido por el Gobierno Nacional en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Embed - Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa.

Por este delito, la Cámara Federal de Casación Penal elevó en 2024 la condena de Fernández a quince años de prisión como coautor de la sustracción, retención y ocultamiento de una menor, además de la alteración de su estado civil.