9 de abril de 2026 - 23:16

Jaque explicó el corte de energía en el municipio por falta de pago: "La prioridad es preservar el empleo"

Según detalló el intendente Celso Jaque, la comuna funciona con generadores tras el corte y enfrenta una crisis financiera por la baja de coparticipación.

El municipio de Malargüe quedó sin electricidad y negocia con Edemsa.

El municipio de Malargüe quedó sin electricidad y negocia con Edemsa.

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Municipalidad de Malargüe
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El edificio de la Municipalidad de Malargüe sufrió este miércoles un corte de energía eléctrica por falta de pago, en un contexto de fuerte deterioro de las finanzas locales. El intendente Celso Jaque explicó que la prioridad de su gestión es garantizar salarios y preservar el empleo.

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Fuerte caída de ingresos

Según detalló el jefe comunal, la coparticipación que recibe el municipio registró una caída abrupta en el último mes. Mientras que en febrero ingresaron más de $554 millones, en la segunda quincena de marzo la cifra descendió a $276 millones, lo que representa apenas el 49% de lo percibido anteriormente.

A esto se suma una recaudación propia que cubre solo el 5% de los gastos, lo que obligó a la comuna a recurrir a herramientas financieras para cumplir con sus compromisos salariales.

“Nos procedieron a cortar la energía en el edificio municipal”, señaló el intendente, quien confirmó que continúan las negociaciones para regularizar la situación. Tras el corte, el municipio activó un generador eléctrico para sostener el funcionamiento administrativo y evitar la interrupción de los servicios a los vecinos.

Prioridad en el empleo

El intendente también descartó la posibilidad de otorgar aumentos salariales en el corto plazo. Explicó que la masa salarial supera ampliamente los ingresos actuales, por lo que cualquier incremento implicaría reducir personal.

“La prioridad es preservar el empleo”, afirmó Jaque a medios locales, a la vez que advirtió sobre el impacto social que tendría una medida de ese tipo.

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