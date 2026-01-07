Intoxicación masiva por lomos con mayonesa en mal estado dejó decenas de internados en General Alvear

Un grave episodio de salud pública ocurrió en el departamento de General Alvear , donde alrededor de 50 personas resultaron intoxicadas tras consumir lomos comprados en una casa que vendía comida rápida y funcionaba de manera clandestina. Las causas apuntan a una mayonesa casera en mal estado.

El establecimiento, ubicado sobre la avenida Presidente Illia , es una vivienda particular la cual operaba en la cochera y era conocida por los vecinos. Como si fuera poco, carecía de la habilitación municipal correspondiente para la venta de alimentos y ofrecía sus productos a través de las redes sociales.

El brote se originó durante el último fin de semana del año, donde diversos vecinos del departamento coincidieron en la compra de esta comida , sin imaginar que iba a terminar intoxicados y teniendo que ser asistidos.

Según los primeros reportes médicos, la principal causa del cuadro de intoxicación es una mayonesa casera en mal estado que acompañaba los lomos. Este tipo de salsas suele ser preparada con huevo crudo, por lo que la Salmonella se vuelve un peligro ya que genera fiebre, vómitos y diarrea.

Alrededor de 50 personas intoxicadas por comer lomo con mayonesa casera en mal estado

Esta situación generó que múltiples personas que ingirieron este sándwich terminarán con síntomas y asistiendo a centros médicos. De acuerdo con la información brindada por el Hospital Enfermeros Argentinos y prensa del departamento , se confirmó la asistencia de 30 personas en dicho centro, mientras que otras 20 acudieron a clínicas privadas como el Sanatorio Gasa.

Los afectados, que incluyen desde niños hasta adultos mayores, presentaron cuadros de fiebre severa, vómitos, diarrea y gastroenteritis. Según indicaron, los que estuvieron más graves fueron tres menores y que la mayoría de los afectados pasó alrededor de dos días internados.

Además, informaron que todas las personas que resultaron intoxicadas e internadas por consumir dicha comida se encuentran fuera de peligro.

Ante la magnitud del evento, el área de Inspección General del municipio acudió a la vivienda donde se elaboraban comidas y si bien en principio no encontraron a nadie, le prohibió la elaboración de alimentos e intimó a los propietarios a regular la situación, es decir a formalizarse.

Desde el Ministerio de Salud se activó el protocolo para tratar a los afectados por salmonella, aunque la bacteria exacta aún está bajo análisis. Los resultados definitivos de las muestras de mayonesa casera aportadas por los propios clientes estarán disponibles en los próximos días.

Una familia que compró el lomo manifestó que incluían dos potes pequeños de mayonesa casera. Uno de ellos quedó sin consumir y, luego de la intoxicación, lo entregaron como muestra para su análisis por parte del Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de consumir alimentos elaborados en condiciones higiénicas adecuadas.