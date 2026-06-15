Intensa búsqueda de una embarcación con cinco pescadores que se perdió en el Río de la Plata

Cinco pescadores se encuentran desaparecidos desde este domingo luego de navegar a bordo de una lancha en e l Río de la Plata y personal de Prefectura inició una búsqueda de emergencia.

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Fuentes policiales informaron que la embarcación deportiva partió desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires, y no regresó a puerto.

La lancha, denominada “Chamigo-Ho”, contaba con chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF, al tiempo que todos los tripulantes llevaban teléfonos celulares.

Ricardo Damián Koch, de 48 años, radicó la denuncia e identificó a dos de sus hermanos que se extraviaron en altamar: Carlos Kovach (60), de tez blanca, con una estatura de 1,89 metros, posee contextura delgada, es semicalvo, con barba candado, ojos marrones, sin tatuajes ni piercings visibles, mientras que Claudio Kovach (50) es de tez blanca, mide 1,79 metros, delgado, con barba y posee un tatuaje de un águila en un hombro y un tigre en el otro.

En tanto, el conductor de la embarcación se llama Alejandro Boscardin, de 28 años, en tanto que los otros dos hombres no lograron ser identificados.

Los implicados pretendían llevar a cabo una pesca deportiva de pejerrey, pero, al caer la noche, no volvieron al lugar donde dejaron estacionados sus vehículos.

Ante este escenario, Prefectura desplegó un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, el avión PA-62 y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Los familiares intentaron comunicarse con los tripulantes a través de la radiofrecuencia VHF y no obtuvieron respuestas.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, caratuló el caso como averiguación de paradero.