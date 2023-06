Inteligencia Artificial en la Ciudad: Juan Corvalán brindó un panorama de reflexiones para el futuro cercano

La Ciudad fue pionera en llevar a cabo el primero de cuatro encuentros que conforman el ciclo de charlas denominado Inteligencia Artificial: explorando su impacto social y económico. Se realizó en el Campus Barcala (Perú y Barcala) y contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez, quien participó activamente en la charla que brindó el especialista orador, Juan Corvalán.

Entre la audiencia, de más de 200 personas, también estuvieron el juez Mario Adaro (quien también dirige la Diplomatura en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica de la universidad Champagnat), el secretario de Desarrollo Económico, Lorenzo Nieva, y el coordinador del Distrito 33, Pablo Navarro.

Para comenzar, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, dio la bienvenida a Juan Corvalán y con mucho entusiasmo lo invitó a tomar las riendas en la temática a tratar. Dijo: “Este tema es importantísimo para infinitos sectores. Es necesario para la gestión pública, para la administración de justicia, para el sector privado, para la Dirección General de Escuelas, por ejemplo y quiero contarles que esta charla ha sido posible gracias al trabajo articulado que la Ciudad viene desarrollando con la Universidad Champagnat”.

Y agregó: “La inteligencia artificial nos moviliza y nos genera muchos interrogantes y qué mejor que tener buena información para tomar esas herramientas innovadoras y generar un impacto positivo en las actividades cotidianas, sociales, económicas. En la Ciudad queremos aplicarla y es un gusto que esta charla se haya generado hoy aquí”.

En cuanto al tema que motivó el encuentro, la inteligencia artificial (IA) es un campo que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y se espera que siga expandiéndose aún más en el futuro cercano. En este sentido, es crucial que las personas comprendan qué es la IA, cómo funciona y qué impacto puede tener en sus vidas. Una comprensión básica de la IA puede ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas y a estar mejor preparadas para el futuro.

Por su parte, Corvalán explicó, a través de una charla amena con muchas referencias cinematográficas, que si bien la IA va a tener injerencia en todas las personas, esto no debía generar temor. Que aunque muchos trabajos serán automatizados por la IA, siempre se necesitará del humano para adquirir ciertas habilidades y conocimientos. También expresó: “Esta IA de la que se habla será una explosión de inteligencia humana colectiva y no necesariamente deberá ser entendida y absorbida por nosotros ya, sino que conllevará un trabajo en el que paulatinamente se irán produciendo cambios que deberemos acompañar y con los que empezaremos a interactuar”.

Agregó: “Debe servir para mejorar la vida de las personas, de eso se trata, y les recomiendo que ante tanta incertidumbre, tanta tecnología, tomen en cuenta dos herramientas para no colapsar. La primera es abrazar la incertidumbre. No vamos a saber nunca cómo son las cosas, entonces habrá que hacerse amigo de esa incertidumbre, abrazarla y en vez de que nos moleste, relajarnos. La segunda herramienta va a ser abrazar la contradicción. Nunca me voy a poder poner en el lugar del otro y el mundo empieza a ser contradictorio y te avasalla. Mientras me hago amigo de la incertidumbre, deberé empezar a preguntarme qué contradicciones tengo en mi vida y entonces intentaré gestionar esas contradicciones. No voy a poder resolver todo, porque no todo es resoluble y deberé entender que esto convive con nosotros y lo que tenemos que hacer es gestionarlo”.

Respecto a los Estados, afirmó que “las políticas públicas deberán estar orientadas y comprometidas a achicar la brecha digital. Este futuro, tan próximo al mismo tiempo, deberá llegar a las zonas más vulnerables y serán los gobiernos, con sus políticas públicas, los que tendrán que ocuparse y poner énfasis en este tema”.

De esta manera, la charla fue un puente eficaz hacia información útil y actualizada respecto de esta tecnología que está transformando rápidamente el mundo en el que vivimos. Por eso se hizo hincapié en la importancia de que las personas comprendan qué es la IA, cómo impactará en sus vidas y el potencial que tiene. Ya que una mayor comprensión de la IA puede ayudar a las personas a prepararse para los cambios en el mercado laboral, fomentar la innovación y el progreso tecnológico y, en última instancia, mejorar su calidad de vida.

Sobre Juan Corvalán

Corvalán es Doctor en Ciencias Jurídicas y Máster en Inteligencia Artificial. Es Co-creador de Prometea, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo en aplicación en la Justicia de Hispanoamérica.

También creó PretorIA, el sistema de inteligencia artificial predictivo en la Corte Constitucional de Colombia, ganador del premio a la mejor herramienta de Justicia 2020 en Colombia, entre otros logros. Actualmente es Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires.