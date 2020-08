Instalan una carpa en el hospital El Carmen para ampliar la capacidad

El Hospital El Carmen decidió cambiar su protocolo de atención para pacientes con patologías respiratorias, debido al incremento paulatino de recurrencia a las guardias que tiene desde el inicio de la pandemia.

Para ello, solicitaron la ayuda de la Municipalidad de Godoy Cruz, que facilitó una gran cantidad de carpas utilizadas habitualmente en los boxes de las carreras de autos, actividad que por el momento se encuentra suspendida.

“Vamos a ampliar la capacidad en las etapas previas al examen del paciente en la guardia”, explica el director médico del hospital, Oscar Boiero, “porque la patología respiratoria tiene una serie de protocolos que lentifica la atención”, sostiene.

De acuerdo con las prácticas habituales para este tipo de pacientes, se les realiza primero una identificación (triage), luego una serie de estudios que pueden incluir radiografías, análisis e hisopado -en caso de ser necesario- para luego pasar al examen clínico, es decir, la entrevista en consultorio con el médico.

Las carpas, que ocupan una superficie de casi 1.000 metros cuadrados y que cuenta con compartimientos y divisiones, estarán en la playa de estacionamiento del Hospital El Carmen. “Habíamos logrado habilitar 22 consultorios”, explica Boiero. Sin embargo, el sistema tradicional requiere que el paciente permanezca en el lugar, mientras los que entran y salen son los médicos y especialistas.

“Entonces, ellos son los que tienen que cambiarse para entrar y descambiarse para salir” ralentizando la consulta con cada paciente. “Ahora vamos a hacer que el paciente transite por esos lugares (las carpas) sin que el funcionario se tenga que mover de lugar”, con lo cual esperan agilizar el tiempo de consulta.

Esta idea no es nueva, sin embargo no se había puesto en práctica previamente porque el protocolo indica que solo puede realizarse cuando el virus tiene circulación comunitaria, no antes. “Ahora el volumen de personas en la guardia se ha decuplicado, antes teníamos 20 pacientes por días y ahora tenemos más de 200”, concluye el director médico.