Ingresaron 162 alumnos a Medicina, una leve baja en relación a 2020

Debido al alto nivel de exigencia de los exámenes de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo , este año sólo entraron 162 aspirantes, lo que representa un 10 por ciento de los estudiantes que se presentaron a rendir el primer examen.

El número es levemente inferior al de 2020, año en el que fueron 170 los aspirantes que aprobaron las tres instancias de evaluación necesarias para asegurarse su lugar en la carrera. Lamentablemente no se pudo contar con la cantidad de estudiantes que rindieron el año pasado para establecer un porcentaje. No obstante, desde la facultad señalaron que ”los resultados y la progresión de una materia a otra es semejante a los últimos cinco años”. También comentaron que la relación entre la cantidad de estudiantes que rinden y que ingresan oscila entre el 6 y 10%, teniendo en cuenta los últimos 5 años.

Inicialmente los inscriptos para ingresar este año fueron 2257, pero como deben cumplir un proceso de ingreso que incluyó cursos de nivelación, de confrontación vocacional y autoevaluaciones, finalmente fueron 1900 los que quedaron habilitados.

De esa cifra, sólo 1524 aspirantes se presentaron finalmente a rendir Biología, la primera de las tres instancias que componen el esquema, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero, en el Aconcagua Arena.

En principio, sólo aprobaron esta prueba 217 estudiantes, lo que representó el 86 por ciento de todos los que se presentaron a esa primera etapa de evaluación, que es el principal filtro. Así, los desaprobados fueron 1307.

Sin embargo, como está prevista la posibilidad de recuperar, muchos decidieron tomar esa oportunidad y gracias a esto fueron 410 los aspirantes que quedaron en condiciones para seguir en carrera de cara el ciclo lectivo 2021. De todas maneras, la segunda instancia de evaluación, que fue Química, volvió a achicar el número de aspirantes en carrera. En esa etapa el total de aprobados ascendió a 275, quienes quedaron habilitados inmediatamente para rendir Física y/o el Global integrador. Es que, para todos los que rindieron mal el examen original, y luego el recuperatorio de una de las materias, si la nota fue entre 50 y 59% de respuestas correctas (con 60% se aprueban los exámenes), tenían derecho a un Global Integrador de las 3 materias.

Si se toma en cuenta, en comparativa, los inscriptos iniciales con los que efectivamente ingresaron a Medicina este año, es apenas superior al 7 por ciento.

Desde la facultad no toman en referencia estos números porque “la cantidad de inscriptos no es un número que permita establecer relaciones válidas”, debido a que “hay gente que se inscribe en 10 carreras y después no hace ninguna”, señalaron fuentes de la casa de estudios.

El año récord

En 2013 se tomó la decisión de que el ingreso a la carrera de Medicina fuese sin cupo a partir del ciclo lectivo 2014, lo que significó que todos los que aprobaran el esquema de tres exámenes podrían ingresar, pero elevó la dificultad de los mismos para evitar un ingreso masivo.

Desde entonces la cifra de ingresos más o menos se ha mantenido, pero en 2017 se dio un récord histórico que no se volvió a alcanzar: de los 2.057 aspirantes que se inscribieron, lograron pasar todas las instancias del examen de ingreso un total de 181. Es una cifra que nunca antes se había dado desde que fue creada la Facultad de Ciencias Médicas, en 1952, a excepción de cuatro años (1974, 1975, 1984 y 1985), en los que se probó con la implementación del ingreso irrestricto.

El año previo a ese récord, 2016, sólo lograron ingresar 95 de las 1540 personas que rindieron el primer examen. Y en 2018 quienes aprobaron las tres instancias fueron 144, de los 2365 aspirantes que se habían inscripto inicialmente.