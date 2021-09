Indignante: fue al ginecólogo por dolor de ovarios pero le dijo que “estaba muy gorda” y la mandó a hacer dieta

Una joven de 24 años realizó en sus redes un furioso descargo en el que aseguró haber sido víctima de discriminación por parte de un ginecólogo al que acudió por dolores en la zona baja del abdomen, pero el galeno lejos de recetarle estudios le dijo que “estaba muy gorda” y la derivó a una nutricionista.

La muer, oriunda de Rosario, Santa Fe, vivió un insólito momento al que ella misma calificó de “gordofobia”, cuando lo contó en las redes. Su historia se hizo viral y trascendió rápidamente entre los internautas que le mostraron todo el apoyo.

“Hoy conocí al médico más gordofóbico del mundo”, comenzó contando Candela, quien trabaja como modelo plus size en Rosario, en su cuenta de TikTok. La joven relató en el video que al ingresar a la consulta le comentó al ginecólogo que estaba sufriendo dolores en sus ovarios y quería hacerse ver, pero lejos de recibir atención el médico le dijo: “Che... pero vos estás muy gorda”.

@cande.pupi NEFASTO, no puedo creer que encima hayan estudiado para eso. Dejemos de normalizar la gordofobia, que venga de un médico no quiere decir que es valido ♬ sonido original - Pupi ✨

Según continúa el relato, la paciente le manifestó que es consciente de su sobrepeso y le aclaró que estaba allí por otro problema. Sin embargo, el ginecólogo insistió en su postura: “Esto es lo único que te recomiendo”, le recalcó, mientras le pasó una receta con la palabra “nutricionista”.

Ante la sorpresa de la joven, que la dejó atónita, le volvió a insistir en que le explicara entonces qué hacer con los dolores que estaba sintiendo. Pero el galeno le reiteró: “Vos andá a la nutri y vas a ver cómo te cambia todo”.

“La única manera de que baje de peso es si me hace mal a la salud este sobrepeso. Y yo estoy bien de salud, no tengo nada, así que no hay razón para sugerirme que baje de peso”, expresó Candela en sus redes mientras contaba lo que le acababa de suceder.

Y finalmente cerró el video diciendo: “Estoy en shock con lo que me acaba de pasar. No solucioné nada porque básicamente me dijo que vaya a la nutricionista y sigo con dolor de ovarios.

“Voy a ir a la nutricionista y le voy a decir que tengo dolor de ovarios. ¿Y qué va a hacer la nutricionista? ¿Mandarme al ginecólogo?”, planteó indignada con la situación y el engorroso momento que le tocó vivir.