Indignación: golpearon, desmayaron y le robaron a un turista argentino en Río de Janeiro

El argentino, oriundo de Entre Ríos, fue interceptado por tres delincuentes. Confesó que todo lo vio en los videos porque “quedó inconsciente” y afirmó que le pasó por “confiado”.

Un turista argentino fue víctima de un violento robo en Río de Janeiro, Brasil, donde fue interceptado y golpeado por delincuentes que lo dejaron inconsciente en plena vía pública. El hecho ocurrió de madrugada y quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima, identificada como Matías y oriunda de Entre Ríos, fue sorprendida mientras caminaba por un paseo costero. Tras el ataque, los agresores escaparon y el caso quedó bajo investigación de las autoridades locales. “Creo que me pasó por confiado”, asumió el argentino.

Video: así fue atacado el turista El episodio ocurrió en la zona de Barra da Tijuca, en un paseo marítimo cercano a la avenida Lucio Costa, donde tres ladrones que se movilizaban en moto abordaron al turista. Al notar la situación, el hombre intentó escapar corriendo.

En su huída, avanzó por una ciclovía, pero terminó cayendo al suelo. En ese momento, dos de los delincuentes lo redujeron sujetándolo de los brazos, mientras un tercero lo amenazaba y le exigía sus pertenencias, al tiempo que lo golpeaba por la espalda.

Embed Bandidos de moto agridem, assaltam e desmaiam turista argentino na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). pic.twitter.com/pFXasre4jn — République (@republiqueBRA) March 24, 2026 La agresión se intensificó cuando uno de los atacantes le dio al menos dos patadas en la cara, lo que lo dejó inconsciente. Con la víctima indefensa, los ladrones revisaron sus bolsillos y le robaron sus objetos de valor, mientras uno de ellos regresaba a la moto para facilitar la fuga.