Impactantes tornados en Santa Fe: volaron techos y varios árboles fueron arrancados de raíz

Dos tornados sorprendieron este jueves a vecinos del centro de Santa Fe. Allí, un fuerte temporal provocó techos volados, árboles arrancados y cortes de energía. Vecinos de la zona registraron el fenómeno.

Dos tornados se formaron este jueves al mediodía en la zona central de la provincia de Santa Fe, en medio de un violento temporal que generó daños en viviendas, estructuras rurales y dejó sin electricidad a varios barrios. Los fenómenos, breves pero devastadores, fueron registrados por vecinos de Carcarañá y Cañada de Gómez, quienes compartieron los videos en redes sociales.

En Carcarañá, ubicada a poco más de 45 kilómetros de Rosario, el cielo oscureció cerca de las 13.15. En ese momento, el granizo anticipó la llegada de un temporal más severo.

Embed ️ El tornado que no es tornado



El impresionante remolino que se registró hace instantes en Carcarañá, Santa Fe, encendió las alarmas en redes sociales, pero, aunque se parece mucho, no es un tornado ➡️



Créditos al autor pic.twitter.com/zJoFLx8Qkj — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 11, 2025 Minutos después, los habitantes observaron cómo un torbellino avanzaba entre las casas. En uno de los videos difundidos por una vecina del barrio Altos de Carcarañá, se ve el tornado ascendiendo mientras un niño grita: “Mamá, vení. Vamos adentro”. Varias viviendas sufrieron daños y gran parte de la ciudad quedó sin servicio eléctrico.

Sin embargo, la situación fue incluso peor en Cañada de Gómez, algunos kilómetros al oeste. Según el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático de Santa Fe, allí se registraron los destrozos más severos: techos arrancados, tinglados destruidos y árboles derribados por completo.

Embed pic.twitter.com/1BOUqrhzqs — dyyy.lannn (@meteo_dylan) December 11, 2025 Facundo Azar, integrante del organismo, explicó que la zona forma parte del llamado “pasillo de tornados”, un corredor atmosférico que incluye el sur santafesino, el centro del Litoral y regiones de Córdoba y Entre Ríos. “Es la segunda área con mayor recurrencia de tornados a nivel mundial, después del Tornado Alley de Estados Unidos”, señaló. Agregó que muchos tornados locales no se registran porque suelen ocurrir de noche o en áreas rurales.