19 de marzo de 2026 - 14:56

Impactante video: se prendió fuego frente a una empresa porque le debían 7 meses de sueldo

El vigilador de 36 años se atrincheró en una garita de seguridad. Tres efectivos resultaron heridos al intentar sofocar las llamas. El hombre sufrió quemaduras graves.

Drama en Rosario: un hombre se prendió fuego frente a una empresa en reclamo de sueldos adeudados

Drama en Rosario: un hombre se prendió fuego frente a una empresa en reclamo de sueldos adeudados

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves al mediodía, en la zona oeste de Rosario, un hombre de 36 años sufrió heridas de gravedad tras prenderse fuego frente a una empresa donde exigía el pago de salarios que, según denunció su entorno, le debían 7 meses por servicios de seguridad tercerizados.

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El hecho se desencadenó en un predio ubicado en Avenida Provincias Unidas al 3200. Cerca de las 12:00, la alarma de la firma se activó, alertando a las autoridades sobre una situación extrema. Un hombre se había atrincherado en la garita de ingreso con un bidón de nafta y un encendedor en la mano.

Al llegar los primeros móviles policiales, los efectivos intentaron mediar con el trabajador, quien se encontraba visiblemente alterado. Según la reconstrucción oficial, el hombre manifestaba a los gritos que su única intención era cobrar el dinero adeudado por sus servicios como vigilador privado.

En el lugar también se convocaron bomberos y ambulancias que se alistaban para intervenir, sin embargo, la situación se salió de control. Según se se ve en el video un oficial le disparó con una pistola taser para reducirlo y fue allí cuando, aparentemente, el hombre se roció con el combustible y accionó el encendedor dentro de la garita.

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Personal policial presente sofocó las llamas de forma utilizando extintores de polvo químico. Sin embargo, el fuego alcanzó a herir gravemente al hombre y también a tres policías, quienes sufrieron quemaduras leves en sus brazos y manos al intentar salvarle la vida.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con quemaduras severas en distintas partes del cuerpo donde ingresó con signos vitales.

Allegados al hombre explicaron en diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres) que la situación lo había empujado al límite: "Estaba desesperado porque no le daban respuestas. Su intención era asustar al empleador para que le pagaran lo que le debían".

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