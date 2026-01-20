Imágenes con armas y motos: la despedida al nene de 12 años que murió en un enfrentamiento policial

El enfrentamiento se produjo luego de una persecución policial a un vehículo sospechoso. En el interior del auto fue hallado el cuerpo del nene, mientras dos hombres armados lograron escapar.

Un nene de 12 años murió en la madrugada de este martes durante un enfrentamiento armado con la Policía en el marco de un operativo cerrojo desplegado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El hecho derivó en una investigación judicial y dejó, además, dos sospechosos prófugos.

La víctima fue identificada como Uriel Alejandro Giménez. Horas después de su muerte, familiares y allegados lo despidieron a través de redes sociales con mensajes de dolor, aunque varias de las publicaciones generaron polémica por las imágenes que las acompañaban. En algunas de ellas se lo veía al menor conduciendo motocicletas de alta cilindrada y portando armas de fuego.

Los mensajes de despedida a Uriel Los mensajes de despedida a Uriel, el chico de 12 años que murió en un tiroteo con la Policía. redes “Mal ahí primo, re dolido quedé. Te voy a extrañar mucho, volá alto rochito”, escribió uno de sus allegados junto a una foto en la que se observa a Uriel arriba de una moto Kawasaki. En un video compartido por una joven en Instagram, también se lo ve manejando a alta velocidad, pese a no tener edad legal para hacerlo. “Ese día me hiciste asustar”, expresó la usuaria.

Entre los comentarios que aparecieron en las publicaciones, y que replicó TN, se leyeron frases como “Robate el cielo, chispita”, “Robate el cielo, gordo” y “Asco a la gorra”. Otras imágenes que circularon mostraban al menor sosteniendo distintas armas, lo que profundizó la controversia en torno al caso.

Los mensajes de despedida a Uriel Los mensajes de despedida a Uriel, el chico de 12 años que murió en un tiroteo con la Policía. redes El caso Según informaron fuentes policiales, el episodio comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Los sospechosos se dieron a la fuga y, durante la persecución, abrieron fuego contra el personal policial, que respondió a los disparos.

La secuencia terminó en el Barrio de Emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie. Dentro del vehículo quedó el cuerpo del menor, junto con vainas servidas. Personal del SAME constató que Uriel murió como consecuencia de disparos de arma de fuego. La causa quedó en manos de la UFI N°6, que ordenó pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y un subteniente de la Policía quedó imputado. Fuentes del caso confirmaron además que el menor fallecido contaba con antecedentes por encubrimiento, en una causa del 27 de octubre de 2025, tramitada en la comisaría 11ª de Tres de Febrero. En paralelo, continúa la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo.