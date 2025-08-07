Hoy es San Cayetano: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir paz, pan y trabajo

Cada 7 de agosto, miles de fieles en todo el país se movilizan para rendir homenaje a San Cayetano , uno de los santos más queridos por el pueblo argentino. En tiempos de crisis económica y social, la figura del patrono del pan y del trabajo cobra una relevancia especial : muchos lo invocan en busca de empleo, estabilidad y paz .

San Cayetano de Thiene nació en Vicenza, Italia, en 1480. Pese a provenir de una familia noble, eligió una vida dedicada al servicio, la humildad y la fe. Estudió Derecho y Teología en la Universidad de Padua, y en plena reforma de la Iglesia fundó la Orden de los Clérigos Regulares —conocidos como los teatinos—, que se enfocaba en ayudar a los pobres, la vida apostólica y el trabajo comunitario.

Mendoza 07 Agosto de 2021 San Cayetano Después de uno y bajo un estricto protocolo sanitario, se vuelve a venerar a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Durante su vida, San Cayetano se dedicó a socorrer a los más necesitados, promoviendo la caridad, la justicia social y el valor del trabajo como camino hacia la dignidad humana. Falleció el 7 de agosto de 1547 y fue canonizado en 1671.

El lema asociado a San Cayetano, “pan, paz y trabajo”, resume el corazón de su misión. En medio de la incertidumbre económica, muchos creyentes encuentran en su figura un símbolo de esperanza. Su mensaje resuena especialmente entre quienes buscan empleo o atraviesan momentos difíciles.

La veneración a San Cayetano en Argentina creció especialmente durante la crisis de la década de 1930. En ese contexto, el padre Domingo Falgioni, párroco de la iglesia de Liniers entre 1928 y 1938, impulsó fuertemente su devoción.

Falgioni distribuyó estampitas del santo a todos los hogares que figuraban en la guía telefónica y promovió su figura desde el diario católico El Pueblo, destacándolo como protector del pan y el trabajo. En una de las historias más recordadas, una rogativa al santo por una sequía terminó con lluvias que salvaron la cosecha de trigo, afianzando la imagen de San Cayetano como proveedor de alimento y esperanza.

Oración a San Cayetano para el 7 de agosto

¡Oh glorioso San Cayetano!

Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades.

Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino.

Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío.

Tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.