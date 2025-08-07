¡Llegó el día! Ese que puede ser bisagra para que adolescentes y jóvenes mendocinos comiencen a definir su vida académica y su futuro. A las 9 de este jueves, 7 de agosto , comenzó en el complejo de "naves" ubicado en las inmediaciones del Parque Central de la Ciudad de Mendoza ( Nave UNCuyo, Nave Creativa y La Báscula ) la Expo Educativa Mendoza 2025 .

Fin de semana con propuestas para todos los gustos en Maipú

Se extenderá durante todo el jueves 7 y el viernes 8 de agosto y contará con más de 200 opciones de carreras universitarias , capacitaciones y otras propuestas . Este encuentro suele ser una inmejorable oportunidad para que estudiantes mendocinos y de todo el país indaguen y busquen la información necesaria para tomar una decisión.

Durante ambos días se mantendrán pasajes gratuitos para estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto año del secundario con la idea de facilitar la ida de los estudiantes a la expo.

Expo Educativa 2025: cuántas carreras universitarias hay y todo lo que hace falta saber para participar. Foto: Archivo Los Andes

La semana que viene empieza la Expo Educativa en el Le Parc

En total, de la Expo Educativa 2025 en Mendoza participan 32 institutos de educación superior de gestión pública y privada, junto con 120 profesorados y tecnicaturas . La UNCuyo, la DGE, la Universidad de Congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad Champagnat, la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza, y Ciudad Universitaria de la Municipalidad de Mendoza tienen stands con información y consejos disponibles para quienes se acerquen con sus inquietudes.

Tanto jueves y viernes, de 9 a 18 -con entrada libre y gratuita -, habrá talleres, charlas, actividades lúdico-recreativas y foodtrucks. Además, podrá visitarse de manera virtual en la plataforma expoeducativa.mendoza.edu.ar y en las redes sociales de las instituciones que formarán parte.

La Nave UNCuyo será escenario de las jornadas de investigación que se realizarán desde este martes 1 hasta el jueves 4 de octubre. Expo Educativa 2025: cuántas carreras universitarias hay y todo lo que hace falta saber para participar. Foto: Archivo Los Andes

"Hemos ido creciendo, sumando fuerza con las instituciones educativas de nivel superior de la provincia. Y, también, vamos creciendo al interior de la UNCuyo, con propuestas que refuerzan la democratización de la información para ampliar y garantizar el derecho al acceso a los estudios superiores", destacó el secretario Académico de la UNCuyo, Julio Aguirre.

Solo esta casa de estudios ofrece 142 carreras y que están disponibles en la Expo Educativa 2025.

Movida solidaria

Como agregado, este año la Expo Educativa Mendoza 2025 apunta a fortalecer el compromiso colectivo con la solidaridad y el derecho a la educación. Por esto es que se ha invitado a quienes participen a llevar y donar útiles -lápices negro y de colores, lapiceras, reglas, cuadernos y carpetas-, cartucheras y mochilas en buen estado. Todo lo recaudado se entregará a alumnos de escuelas públicas de zonas rurales de Mendoza.

Además, se ha convocado a las instituciones educativas a entregar banners o lonas en desuso para que, una vez finalizada la feria, sean reutilizados por distintas asociaciones para confeccionar bolsos, mochilas y carteras, entre otras cosas.

El miércoles comienza la Expo Educativa de la UNCuyo, la UTN y los Institutos de la DGE Expo Educativa 2025: cuántas carreras universitarias hay y todo lo que hace falta saber para participar. Foto: Archivo Los Andes

Pasajes gratuitos para estudiantes

Como ya es habitual durante cada edición de la Expo Educativa, el transporte público será gratuito para estudiantes en los servicios regulares del área metropolitana del Gran Mendoza, y de media y larga distancia. Según explicaron desde la Subsecretaría de Transporte, incluirá a estudiantes de 4°, 5° y 6° años de Nivel Secundario de escuelas orientadas, técnicas y privadas, y para estudiantes de 3° año de la Modalidad de Jóvenes y Adultos.

También se incluye a los alumnos de 4°, 5° y 6° años de Nivel Medio, dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo. Para contar con este beneficio, debe pedirse autorización en el establecimiento escolar.