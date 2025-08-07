San Cayetano en Mendoza: los horarios de las tradicionales misas y procesiones en Godoy Cruz y Orfila

Cada 7 de agosto se celebra a este santo tan querido y proclamado por los fieles católicos.

El día del “Patrono del Pan y del Trabajo”, San Cayetano, es una de las celebraciones religiosas más significativas en la Argentina y Mendoza es testigo de ello. Como es propio de nuestra costumbre, cada 7 de agosto una multitud se reúne para venerar, pedir y agradecer ante el Santo de la Providencia.

En esta ocasión, en la parroquia San Cayetano de Godoy Cruz habrá misas a las 7, 9:30, 12, 15, para luego realizar la concentración para comenzar la procesión a las 16:30. Luego le seguirán las misas de las 17, 19, 20:30 y 22. El templo estará abierto desde las 6:30 y se estipula que el cierre sea a las 23.

Por otro lado, el Santuario Arquidiocesano Orfila ubicado en Junín también tendrá misas: a las 9, 11, 15, 17 y una misa central con procesión con antorchas a las 20.

Además, desde el arzobispado de Mendoza indicaron que Monseñor Marcelo Colombo llegaría desde Buenos Aires y estaría presente en la misa de Orfila de las 20.

Para esta fecha, muchas personas recurren a San Cayetano en busca de intercesión en asuntos laborales. En un mundo donde la estabilidad económica es fundamental, San Cayetano ofrece esperanza y consuelo a aquellos que buscan oportunidades y seguridad en su carrera.