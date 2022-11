Hospital Universitario: medirán el rendimiento de deportistas de élite y amateurs para prevenir lesiones

La presentación formal, académica y técnica del proceso de entrenamiento y gestión del “Project 8000″, denominado “Si alguien creyera en mí”, que permite la realización de estudios develadores para deportistas –entre ellos, la prueba de consumo máximo de oxígeno– tuvo lugar en el auditorio del Hospital Universitario, Ciudad.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo de la UNCuyo, Hospital Universitario, subsecretaría de Deportes de la Provincia y Facultad de Educación de la Universidad Maza.

Entre los presentes, el evento contó con la presencia de la decana de esta última facultad, Laura Horta, deportista de alto rendimiento, quien hizo referencia a su interesante experiencia en los Himalayas en septiembre.

Tras responder preguntas del público, se emitió un video acerca de la prueba de consumo máximo de oxígeno que se realiza en el citado laboratorio. Se trata de un nuevo servicio creado a partir del trabajo conjunto de las instituciones mencionadas y que funciona en el área de Rehabilitación del Hospital Universitario, Paso de los Andes 3051 de Ciudad.

“En definitiva, esta acción tan importante para nosotros es dar a conocer la función de este novedoso laboratorio interdisciplinario. Existen muy pocos centros en el país que estudien el comportamiento y movimiento del cuerpo y, principalmente, las causas de ciertas dolencias”, puntualizó Horta, para definirlo como “nuevo, moderno y maravilloso”.

La decana de la facultad de Educación de la Universidad Maza hizo especial hincapié en que esta iniciativa contribuye no solamente a deportistas profesionales o federados sino a todas las personas que practican alguna actividad física. “Nos encanta que esto trascienda y se conozca; es muy importante que la sociedad mendocina sepa que existe y que se unieron varias instituciones para llevar a cabo el proyecto. El lugar recibe obras sociales”, aclaró.

Agregó: “Es una manera saludable y controlada de practicar un deporte porque, además, brinda cierta tranquilidad. En lo personal, estoy maravillada con los resultados e, insisto, puede acceder cualquier persona. Hoy sabemos que muchos practican deporte”, agregó.

El convenio se firmó recientemente y los resultados ya pueden percibirse. “Pero necesitamos que se conozca aún más”, dijo Horta, para agregar que en estos tiempos resulta clave investigar rendimientos, origen de lesiones, consumo máximo de oxígeno y otras tantas variables.

La deportista y Decana de la Universidad Maza, Laura Horta participó de la presentación formal del procesos de entrenamiento y gestión del proyecto "Si alguien creyera en mi" Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Laura Horta: una docente que sabe del tema

Laura Horta, de 54 años, es profesora de Matemática y autoridad de la universidad Maza. Hace una década, empezó a correr y a sumar desafíos. El pasado 28 de septiembre se convirtió en la segunda mujer mendocina en hacer cumbre en el Manaslu.

Con el objetivo de lograr que más personas se sumen a su proyecto “Si alguien creyera en mí”, creó “Proyect 8000″. “Comencé de grande y puedo asegurar que estas mediciones representan todo un logro. Me ayudan a corregirme y a mejorarme día a día detrás de un grupo de profesionales, entre ellos profesores de Educación Física, médicos, kinesiólogos…”, numeró.

Juan Francisco March y Axel Dalcomo, profesores de Educación Física del laboratorio, señalaron que conocer el consumo máximo de oxígeno permite, sobre todo en deportes aeróbicos, obtener la potencia aeróbica máxima; velocidad aeróbica máxima, el umbral aeróbico y la frecuencia en que se alcanzan en esos estadíos.

“Esto ayuda a los profesores a conocer campo de entrenamiento para realizar trabajos intervaladores, de fondo, intermitentes, de pasadas… en fin. Es una prueba totalmente objetiva de la capacidad del cuerpo de inspirar oxígeno, de transportarlo y metabolizarlo a nivel muscular”, señaló March. En definitiva, dijo, permite conocer más acerca del sistema cardiorrespiratorio, circulatorio y muscular. “A partir de esto se puede tener un control del máximo rendimiento”, concluyó.

¿Qué es el FMS?

El FMS, o evaluación funcional del movimiento, tiene como objetivo poder detectar acortamientos musculares, asimetrías y desbalances en el movimiento mediante patrones de movimiento preestablecidos.

Para ello, esta evaluación colabora en mejorar la técnica biomecánica de un deporte, la estabilización central, economía del movimiento, control motor y sobre todo la prevención de lesiones.

En 2006 los autores Gray Cook, Lee Bourton y Barbara Hoogenboom publicaron los primeros artículos originales en la revista North American Journal of Sports Physical Therapy sobre el uso de Movimientos Fundamentales pre-ejercicio como valoración de la función (Pre-participation screening: the use of Fundamental Movements as an assessment of function).

A partir de estas primeras y otras publicaciones de los mismos autores hasta las más actuales publicaciones revisadas, su propuesta se extendió por distintos ámbitos relacionados con las ciencias del ejercicio físico y la salud.