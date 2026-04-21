Homenaje a Jorge E. Oviedo en la Biblioteca San Martín

La Hemeroteca de la Biblioteca San Martín rinde homenaje al papa Francisco y al periodista Jorge Enrique Oviedo con afiches conmemorativos, destacando el vínculo del exdirector de Los Andes con ese espacio clave para la investigación histórica y periodística en Mendoza.

Afiche o póster con el que la hemeroteca de la Biblioteca San Martín recibe a los lectores.

La sala de lectura de la Hemeroteca de la Biblioteca Pública General San Martín, en el primer piso del edificio de la Alameda, suele recibir a los usuarios con pósters referidos a determinados acontecimientos y personas.

Esta semana el personal del sector -Juan Mazzella, Fabiana Arancibia y Mariana Moraga- preparó afiches vinculados al papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, y otro referido al exdirector de Los Andes, Jorge Enrique Oviedo, cuya partida se produjo el viernes pasado. Los dos afiches estarán en exhibición durante los próximos días.

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Oviedo es muy recordado en ese sector de la casa de los libros porque durante años fue un asiduo concurrente, y de la consulta de diarios de época salieron muchas de las temáticas de sus libros, especialmente “Las ‘otras’ historias de Mendoza”, “Los duelos en Mendoza” e “Historia del cine en Mendoza”, este último aún inédito y a la espera de su publicación.

También allí se forjó "Historia del periodismo de Mendoza", hecho a solicitud de la Academia Nacional de Periodismo, a la que pertenecía el extinto hombre de prensa.