31 de marzo de 2026 - 09:04

Histórico: el Hospital Notti realizó su primer trasplante renal pediátrico

La intervención fue realizada íntegramente por equipos médicos locales, que llevaron adelante el procedimiento tras un proceso de capacitación y bajo estrictos protocolos.

El equipo médico del Notti.

El equipo médico del Notti.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Hospital Humberto Notti marcó un antes y un después en la salud pública de Mendoza al concretar, por primera vez, un trasplante renal pediátrico. Se trata de un hecho histórico que posiciona al "centro asistencial como el primero del sistema público habilitado en la región de Cuyo para este tipo de intervenciones y el cuarto en todo el país en alcanzar este nivel de complejidad", destacó el Gobernador Cornejo.

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La intervención fue realizada íntegramente por equipos médicos locales, que llevaron adelante el procedimiento tras un proceso de capacitación y bajo estrictos protocolos. "Hasta ahora, los pacientes pediátricos que requerían este tipo de trasplantes debían ser derivados al Hospital Garrahan, lo que implicaba traslados, mayores costos y un impacto significativo para las familias", agregó el mandatario.

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Con este avance, Mendoza suma capacidad para dar respuesta a patologías pediátricas de alta complejidad dentro de la provincia, evitando la derivación a otros centros del país. De esta manera, niños y niñas de toda la región de Cuyo podrán acceder a este tipo de tratamientos con mayor contención y cercanía.

"Quiero reconocer especialmente a los equipos de salud que lo hicieron posible, profesionales altamente capacitados que trabajaron de manera coordinada junto al INCAIMEN", agradeció el mandatario provincial.

Desde el sistema de salud destacaron que este paso forma parte de una estrategia orientada a fortalecer las prestaciones existentes y avanzar hacia mayores niveles de complejidad, consolidando a Mendoza como un polo sanitario de referencia en la región.

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