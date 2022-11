Hinchas argentinos presos en Qatar: no verán el mundial y podrían pasar de meses a años detenidos

Marcelo Martínez e Ivo Chiesa son los dos hinchas argentinos presos en Qatar desde el 12 de Octubre. Los cargos que enfrentan son penados con severidad en el país asiático: estafa, lavado de dinero y asociación ilícita. Ambos se encuentran detenidos hace ya más de un mes esperando la resolución de la Justicia qatarí y qué tipo de pena recibirán. En caso de ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que van de meses a años de encierro.

Marcelo Martínez, autonombrado en instagram como @primer.hincha por ser el primer argentino en llegar a la sede del mundial, se encuentra detenido por ser partícipe de una estafa inmobiliaria. “Lo llamaron a declarar por una banda que atraparon en Qatar, la cual se dedicaba al lavado de dinero, contrabando, robo, reducción de productos y estafas con departamentos. Marcelo fue estafado. Alquiló unos departamentos para unos amigos de Argentina que van al Mundial con él y lo estafaron” explicó su hermana, Claudia Martínez en una entrevista con TN.

Sus familiares aseguran que Martínez es una víctima y remarcan que los verdaderos culpables son quienes le facilitaron el alquiler de los departamentos a través de la inmobiliaria. “Fueron estafados por una Inmobiliaria en Qatar. Están privados de la libertad para ser investigados por la Justicia, que tiene que dictaminar si son víctimas o victimarios de dicha estafa”, concluyeron los allegados en un comunicado en el que querían dar a conocer “el tormento que están pasando”.

Marcelo Martínez fue acusado de estafar a otros hinchas con el alquiler de departamentos en Doha. Foto: @primer.hincha

Guillermo Nicolás, embajador argentino en Qatar, le aconsejó a la familia del “primer hincha” la asignación inmediata de un abogado que resuelva el conflicto judicial. “El juez y el fiscal decidieron dejarlos detenidos hasta que termine la investigación”, indicó.

La Justicia local tomó la decisión el 16 de Noviembre de renovar por 30 días el plazo de detención de los hinchas, por lo que continuarán presos hasta el 16 de diciembre, dos días antes de la final del mundial. En una audiencia virtual se presentaron los culpables ante la Corte. “Dijeron que querían la libertad y el juez decidió que necesitaba 30 días más para investigar” aseguró la esposa de Martínez, Angie.

Nicolás agregó que el juez asignado podría prorrogar la detención por seis meses más y especificó respecto de Martínez que “le conviene ser deportado”. En cuanto a Chiesa, declaró: “El otro chico es distinto porque acá tenía trabajo. No creo que el Estado les dé una segunda oportunidad de permanecer aquí. Esto es lo que creo yo. Para Marcelo sería una solución, más allá de que no sé cómo terminará la situación financiera”.

En las calles qataríes ya circula la teoría de que los hinchas permanecen presos a modo de “mensaje” para el resto de los turistas que viajan por el mundial.

No es desconocida la rigidez que caracteriza a las leyes del país árabe y su diferencia con las del suelo argentino. El embajador comentó sobre esto: “En Argentina, en dos o tres días estarían libres esperando la resolución judicial. Acá no es así”, comparó Nicolás.

“El cónsul los vio apenas lo detuvieron. La acusación para ambos es grave, con tres cargos importantes. Nosotros no tenemos acceso a la causa, no podemos ser parte tampoco. No porque no querramos”.

Martínez junto a un hincha local en la capital de Qatar, Doha. Foto: Marcelo Martínez

Por último, la esposa de Martínez también se pronunció y afirmó: “Tenemos un abogado acá (en Argentina) y un estudio en Qatar que nos va a asesorar. Estamos desesperados. Marcelo es turista y no hay excarcelación para los turistas”,