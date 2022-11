Mundial Qatar 2022: Maluma abandonó una entrevista en vivo cuando cuestionaron su participación en la ceremonia de apertura

La ceremonia inaugural del Mundial de Qatar se realizará mañana en medio del misterio por la escasa información oficial y tras una serie de polémicos rechazos de artistas internacionales.

El Comité Supremo de Organización local y la FIFA todavía no anunciaron oficialmente los detalles de la ceremonia pero en los días anteriores ya se consolidaron polémica por la respuesta de reconocidos artistas internacionales que quisieron despegarse del país anfitrión.

Con las bajas de reconocidos artistas se empezó a especular con la posible presencia de los Black Eyed Peas, Robbie Williams y el colombiano Maluma .

En una entrevista con la televisión pública israelí Kan, el cantante Maluma vivió un momento incómodo y terminó abandonando la entrevista en vivo después de que el periodista le preguntase por las supuestas violaciones de los derechos humanos en el país que acogerá la competición.

“Debo preguntarte: Shakira y Dua Lipa se negaron a participar en esta Copa del Mundo debido a los malos antecedentes de Qatar en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa ‘Maluma, ¿no tienes problemas con las violaciones de derechos humanos en este país?’”, consultó el periodista.

“Sí, pero es algo que no puedo resolver”, respondió el artista. “Sólo he venido aquí para disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol. No es algo en lo que tenga que involucrarme, en realidad. Estoy aquí disfrutando de mi música y de mi hermosa vida, jugando al fútbol también”, añadió.