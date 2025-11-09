Hernán "Cocó" Yacopini "En la Cima: "Sabemos vivir más en el caos que en la estabilidad"

9 de noviembre de 2025 - 01:05

El presidente de Mercedes Benz en Cuyo reflexiona sobre el gen argentino para emprender y los matices de representar a la firma que inventó el automóvil.

Por Emilce Campigotto

El presidente de Mercedes Benz en la región de Cuyo, Hernán "Cocó" Yacopini pasó por el ciclo de entrevistas conducido por Laura Rez Masud, "En la Cima", y compartió su visión sobre la idiosincrasia del mercado argentino, afirmando que los argentinos "sabemos vivir más en el caos que en la estabilidad".

El ejecutivo estuvo en el piso 17 del Hotel Sheraton de Mendoza y señaló que esta característica representa un desafío doble al momento de emprender en el país, especialmente al trabajar con la empresa que inventó el automóvil y que se caracteriza por la estabilidad ingenieril.

Negocios y Vida Personal

En la nota, se abordaron dos aspectos centrales de su vida fuera de la gestión automotriz:

  • Empresas Familiares: Se refirió a la decisión de su padre de separar las empresas familiares como un movimiento clave para el desarrollo de sus negocios.

  • Convivencia: Dio detalles sobre su convivencia con la cantante Lali Carubin.

La nota completa en el canal de Youtube de Diario Los Andes.

