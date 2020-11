En el marco del día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tránsito, hay buenas noticias. Es que hay 25% menos fallecidos por incidentes viales en lo que va del año y es el índice más bajo en la provincia en diez años.

Si bien es una buena noticia, no hay que dejar de recordar que debido a las medidas tomadas para afrontar la pandemia durante gran parte del año las salidas estuvieron restringidas (por horario o DNI) y desde julio hubo “toque de queda” desde las 23.30 hasta las 5.30, una franja en la que habitualmente se producen víctimas en accidentes vehiculares.

Además, la circulación de transporte de pasajeros urbano fue mucho menor, de marzo a la fecha, y lo mismo para los desplazamientos entre provincias o hacia Chile, algo que lamentablemente, en los últimos años, contribuyó al saldo luctuoso respecto de los accidentes de tránsito. Para ello vale recordar, por ejemplo, el accidente de TurBus, en la ruta internacional, con un saldo de 19 fallecidos.

Omar López, de la ONG Compromiso Vial por Mendoza y que perdió a Vanina en un accidente de tránsito en 2011, dijo que hay otra pandemia que no es la del Covid-19, sino que hay otra que hace muchos años que está en el mundo entero y son los fallecidos por accidentes viales. “Conmemoramos a esas víctimas y a nosotros, que hemos sido y somos víctimas, por siempre, de haber perdido a un ser querido en un siniestro vial. Es algo que se puede evitar. Tenemos que trabajar y luchar para que esto no pase más”, dijo.

Para López y su grupo, quienes se reúnen cada año en el semáforo que recuerda el accidente de su hija en calle Bandera de Los Andes, la intención sigue siendo concientizar. “Nuestra idea es concientizar. Es un día muy importante porque es cundo se fijan ideas y los chicos pueden entender que no les debe pasar lo que ha pasado a tanta gente”, remarcó el referente de la ONG.

Bajó la mortalidad

Según informaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, hasta el 31 de octubre se cuentan 88 víctimas fatales en accidentes de tránsito, es decir que, en lo que va del año, bajó la mortalidad por siniestros de tránsito un 25% frente a 2019. Además, de 2018 a 2019, ya había descendido casi un 20%, lo cual da una pauta del resultado en las nuevas leyes en materia de seguridad Vial y los controles pertinentes.

Estas estadísticas elaboradas por el Observatorio Vial, Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de Mendoza, también muestran que de los siniestros ocurridos este año, 75% de las víctimas son hombres. Y los jóvenes de entre 25 a 34 años representan el rango de edades más crítico.

Según el tipo de usuario, la mayor cantidad de víctimas son los conductores de motos (31%), seguido de los conductores de autos (23%). Finalmente otro dato clave indica que los fines de semana es cuando más muertes se producen en Mendoza.

Carina Quevedo, miembro de “Estrellas Amarillas Mendoza”, perdió a su hijo Juan Ignacio el 28 de octubre de 2017 y el 28 de enero pintaron la estrella pública. “El día de hoy (por ayer) ha sido un cúmulo de emociones. Me han mandado muchas fotos con las estrellas. Ha sido un día de emociones y sentimientos encontrados, ya que todas esas imágenes me parecen increíbles. Es algo inexplicable, repentino y difícil. Parece que con el tiempo va a pasar, pero no. Se sigue sintiendo lo mismo que el primer día”, graficó.

Ese día, dijo, se propuso hacer algo para que nunca más les pase a otras madres. “De a poco lo hemos venido logrando”, remarcó y recordó que estarán en distintos puntos de la provincia la semana que viene, realizando actos homenaje a las víctimas de los accidentes viales. “Queremos generar conciencia en el que conduce; que los accidentes de tránsito no se tomen con naturalidad. Queremos algún día decir que en Mendoza esto ya no es una pandemia”.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, en enero se registraron 13 fallecidos. Recordemos que a esta altura del año aún no había restricciones de circulación, lo mismo que en febrero, cuando fallecieron 4 personas.

En marzo, con la cuarentena estricta ya vigente, fallecieron 3 personas. En abril fueron 7 las víctimas y en mayo 9. En junio, perdieron la vida 6 personas y en julio fueron 11. En agosto hubo 13 decesos, mientras que en setiembre sólo 8. En tanto, en octubre, aunque las restricciones horarias seguían pero hubo menos controles en las calles, fueron 14 los fallecidos.