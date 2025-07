Hallaron una vaca mutilada en General Alvear y sospechan del ataque de un "chupacabras"

Por el momento, no se cuenta con una explicación definitiva del hallazgo. Se está investigando si se trata de un hecho aislado o si podría formar parte de un patrón que represente un riesgo más serio para el ganado.

Respecto al hecho, el veterinario Marcos Pesce aseguró que "no tiene certezas sobre como se produjeron los cortes en el animal y que no hay una explicación científica". Además, afirmó que la mutilación no corresponde con el ataque de otro animal.

En tanto a la recurrencia de este tipo de casos, expresó que en la zona "ocurrió dos o tres veces hace muchos años".

No es el único dato que alarma a los pobladores del lugar, ya que los investigadores del caso no pudieron encontrar huellas que ayuden a determinar cuáles son las características del atacante y poder finalizar con la preocupación de los trabajadores.

La leyenda del Chupacabras

Desde su supuesta aparición en Puerto Rico en 1995, el Chupacabras ha despertado tanto el temor como la fascinación de numerosas comunidades en América Latina. Se le atribuyen ataques a animales, especialmente cabras, las cuales son halladas sin vida, desangradas y con misteriosas marcas en el cuello.

Las descripciones sobre su aspecto varían ampliamente: algunos lo retratan como una criatura peluda de baja estatura, mientras que otros hablan de un ser con piel escamosa y ojos brillantes de color rojo.

En países como Argentina, México y Chile, no han faltado los relatos que sugieren su presencia. En el norte de México, por ejemplo, varios campesinos denunciaron la muerte inexplicable de su ganado, señalando al “Chupacabras” como el responsable.

Ante estos descubrimientos, expertos en fauna y biólogos sugieren explicaciones más racionales, como el ataque de perros salvajes o problemas de salud en los animales. A pesar de estas teorías, la leyenda no solo persistió, sino que creció, alimentada por nuevos testimonios y reportes de supuestos encuentros con la enigmática criatura.