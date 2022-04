Habló el nene de 12 años que manejó un colectivo duarante tres kilómetros: “El chofer me invitó”

El nene de 12 años, que manejó un colectivo por las calles de un barrio en Córdoba, contó que en el micro había un hombre que lo invitó a dar una vuelta.

“Vi el ómnibus frenado ahí, me acerqué y vi a un hombre sentado en el lugar del conductor”, contó el chico al programa local Arriba Córdoba.

El menor, de quien no se reveló su identidad, dijo que empezó a charlar con el hombre y este lo invitó “a dar una vuelta”. “Era parecido a muchos que pasan por casa y me saludan a mí y a mi papá”, aseguró.

El chico se subió al colectivo y comenzaron el recorrido en la calle Batalla de Cepeda y Duarte Quirós. Él iba sentado en uno de los asientos del micro.

El colectivo subió por calle Misiones hasta Pueyrredón y allí doblaron y fueron hasta la calle Espora. Fue entonces cuando el hombre le preguntó al chico si quería manejar.

“Me dijo que me sentara al volante y manejé por la calle Espora”, señaló. El niño se sentó en el asiento de conductor y empezó a avanzar hasta que chocó dos autos que estaban estacionados en doble fila.

En ese momento, el empleado de Ersa se bajó y se fue. “No sé quién era, si era chofer o era un mecánico, se baja y me dice que se vuelve a la empresa. De ahí yo sigo manejando hasta que llegué a la placita”, dijo el chico.

“Me venía siguiendo de atrás una persona que en el video sale corriendo. Me bajé asustado llorando. Le dije que no me pegue porque era un niño”, recordó. Se trata de un efectivo de la Policía.