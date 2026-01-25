25 de enero de 2026 - 14:57

Guardavidas se grabó burlándose de un hombre que cayó de un kayak y lo denunciaron por no rescatarlo

"La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda", se lo escucha decir en el video. El Municipio de Villa Gesell lo denunció por abandono de persona.

Guardavidas se grabó burlándose de un hombre que cayó de un kayak y lo denunciaron por no rescatarlo.

Guardavidas se grabó burlándose de un hombre que cayó de un kayak y lo denunciaron por no rescatarlo.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Municipio de Villa Gesell radicó una denuncia penal por abandono de persona contra un guardavidas que prestaba servicios en un sector concesionado, luego de que se conociera un video en el que el trabajador se negó a auxiliar a un náufrago, optó por grabar la escena con su celular y lanzó insultos y burlas mientras la víctima permanecía en el agua.

Leé además

Corte momentáneo en Ruta 7 en Uspallata por descarga aluvional.

Ruta Nacional 7: interrumpen el tránsito en Uspallata por rotura de defensa aluvional

Por Redacción Sociedad
Lian Flores y Loan Peña, desparecidos en Argentina.

El Gobierno Nacional elevó las recompensas por las desapariciones de Lian y Loan: el nuevo monto

Por Redacción Sociedad

El hecho ocurrió en la zona del muelle, entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando un kayak volcó en una canaleta. Según consta en la denuncia, el guardavidas advirtió la situación pero decidió no intervenir de inmediato. En el registro audiovisual, que fue incorporado como prueba judicial,se lo escucha decir: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

Embed

El video también revela que el trabajador estaba alterado por conflictos personales. “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, expresa mientras observa cómo el kayak deriva peligrosamente hacia el muelle. En otro tramo, describe la escena con desprecio: “Quedó boyando como una boya… ahí lo tenés a punto de colisionar”, afirma mientras no presta asistencia, pese a tratarse de una obligación inherente a su función.

Desde el Ejecutivo local aclararon que el denunciado no pertenece al Cuerpo de Guardavidas Municipal, que opera bajo protocolos estrictos de capacitación y resguardo de la vida, sino que se trata de un empleado de un servicio privado concesionado. En ese marco, el Municipio dio aviso a los organismos provinciales competentes para que se inicie una investigación administrativa paralela.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

San Rafael celebró su fiesta departamental de la vendimia que coronó a Azul Micaela Antolínez, de El Nihuil, como su representante para 2026. 

San Rafael eligió a Azul Antolínez como su representante 2026

Por Mariano Villatoro
Nueva modalidad de estafa a turistas en Chile: el relato de un mendocino que fue a cambiar dólares en Santiago.

Nueva modalidad de estafa a turistas en Chile: el relato de un mendocino que fue a cambiar dólares en Santiago

Por Redacción Sociedad
Calles cortadas, árboles caídos y personas evacuadas: el relevamiento de la tormenta del sábado en Mendoza.

Calles cortadas, árboles caídos y personas evacuadas: el relevamiento de la tormenta del sábado en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Alerta naranja por tormentas con granizo en Mendoza.

Una alerta naranja por "tormentas intensas con granizo" preocupa a Mendoza: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad