"La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda", se lo escucha decir en el video. El Municipio de Villa Gesell lo denunció por abandono de persona.

Guardavidas se grabó burlándose de un hombre que cayó de un kayak y lo denunciaron por no rescatarlo.

El Municipio de Villa Gesell radicó una denuncia penal por abandono de persona contra un guardavidas que prestaba servicios en un sector concesionado, luego de que se conociera un video en el que el trabajador se negó a auxiliar a un náufrago, optó por grabar la escena con su celular y lanzó insultos y burlas mientras la víctima permanecía en el agua.

El hecho ocurrió en la zona del muelle, entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando un kayak volcó en una canaleta. Según consta en la denuncia, el guardavidas advirtió la situación pero decidió no intervenir de inmediato. En el registro audiovisual, que fue incorporado como prueba judicial,se lo escucha decir: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

Embed Un guardavidas filmó a un hombre que necesitaba ayuda sin auxiliarlo "para que aprenda" y fue denunciadohttps://t.co/I5QUq0ATGi pic.twitter.com/2LxilDD81J — El Fundador (@fundadorgesell) January 24, 2026 El video también revela que el trabajador estaba alterado por conflictos personales. “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, expresa mientras observa cómo el kayak deriva peligrosamente hacia el muelle. En otro tramo, describe la escena con desprecio: “Quedó boyando como una boya… ahí lo tenés a punto de colisionar”, afirma mientras no presta asistencia, pese a tratarse de una obligación inherente a su función.