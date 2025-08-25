Grave denuncia en Santa Fe: desaparecieron más de 50 ampollas de fentanilo de un hospital público

Desaparecieron más de 50 ampollas de fentanilo de la sala de terapia intensiva del Hospital Iturraspe , en Santa Fe . El hecho fue denunciado por el Ministerio de Salud local ante la Justicia.

El caso toma relevancia por las muertes vinculadas al opiáceo en Argentina . Sobre el caso del robo, el director del hospital, doctor Francisco Sánchez Guerra, confirmó el hecho en diálogo con LT3 Rosario.

"Presentamos la denuncia por faltante (...) de un medicamento que es muy sensible" , aseguró el director. Además detalló que el caso ya está en manos del Ministerio Público de la Acusación.

El fentanilo no es de la marca HLB Pharma

Una de las preocupaciones de las autoridades era si el fentanilo desaparecido pertenecía al laboratorio investigado por las muertes a nivel nacional. Esto fue descartado de plano por las autoridades del hospital.

Respecto a la cantidad, el doctor Sánchez Guerra no dio una cifra exacta pero confirmó que "estamos hablando de más de 50" ampollas desaparecidas. Además, se aclaró que el fentanilo faltante no pertenece al laboratorio HLB Pharma, implicado en las muertes por contaminación.

En ese marco, el director del hospital afirmó que se realizó la trazabilidad y que los lotes de la marca investigada a nivel nacional "fueron sacados de todos los servicios del hospital ya a principios del mes de mayo, junio". Mientras tanto, el hospital se encuentra realizando un "verdadero recuento" para ser muy precisos con la información que se entregará a la Justicia, que ahora deberá llevar adelante la etapa investigativa para determinar qué sucedió con el sensible medicamento.