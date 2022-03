Giuliana Pilot, Reina de Maipú: “Que llevemos adelante un proyecto social me motivó a ser parte de esta Vendimia”

Giuliana Pilot tiene 20 años, y desde la noche del sábado es la flamante Reina departamental de Maipú en la Vendimia 2022. Sumergida en la vorágine de la agenda real, ya se encuentra en la convivencia con el resto de las candidatas en la previa de la Fiesta Nacional: “Le estoy poniendo toda la energía y la fuerza, estoy feliz”, confesó en diálogo con Los Andes. Desde allí, se reconoció como una persona “súper positiva”, por lo que para ella “disfrutar y pasarla bien es lo más importante” en esta experiencia que ya comenzó a vivir.

En su paso por Vendimia, reconoció que le gustaría “que la gente conozca mi proyecto social”, elegido y enfocado en la comunicación, carrera en la que está cursando tercer año. Su plan consiste en dictar tres talleres informativos: interiorizar a los adultos mayores en el manejo de dispositivos tecnológicos; enseñar a los adolescentes a identificar falsas noticias; y crear en los niños una familiarización con la lectura en papel.

En esta charla exclusiva, además, Giuliana habló del debate sobre el rol de la Reina de la Vendimia, la polémica en Guaymallén, la “herencia real” de su familia, y la importancia de Dios en su vida.

- ¿Cómo estás viviendo estos días?

- Hermoso, la verdad es que se ha formado un grupo hermoso. Si uno está unido y la está pasando bien, creo que se disfruta mejor.

- Tu fiesta fue una de las últimas y se dio todo muy rápido, ¿cómo lo estás afrontando?

- Bien, yo soy súper positiva y le estoy poniendo toda la energía y la fuerza. Ser una de las últimas no te da muchos beneficios, la valija la armé en horas, pero acá estoy, feliz y poniéndole la mejor onda.

- ¿Cómo viviste la fiesta departamental? ¿Qué sensaciones tuviste?

- Fue un momento único, yo no caía así que ni siquiera lloraba. Pero cuando me estaban coronando se me empezaron a caer las lágrimas, ahí caí y fue un momento hermoso. Ese recuerdo me lo voy a guardar siempre en el corazón.

- ¿Por qué decidiste participar de una Vendimia y postularte como reina?

- Este año no pensaba presentarme, quería esperar unos años más, pero se dieron las cosas así. Me lo propusieron y acá estoy. Yo viví Vendimia muy de cerca con mi hermana, que fue reina distrital en 2018, ya que la apoyé un montón y la acompañaba siempre, por eso más o menos sabía cómo era el ámbito.

Amo Vendimia, desde muy pequeña la vivimos en mi familia porque tengo primas que han sido reinas o virreinas departamentales y distritales, y como que la familia en general siempre ha vivido eso.

- ¿Cómo está compuesta tu familia?

- Mis papás son Inés y Roberto, y somos cinco hermanos: mis dos hermanas mayores, Samanta y Tamara; yo y mis dos hermanos mellizos, Elías y Mateo. Me acompañan para todos lados, estoy feliz porque me apoyan un montón, y eso es importantísimo. Los amo un montón y sé que van a estar súper presentes.

- ¿Cómo esperas representar a tu departamento?

- Quiero representarlo de la mejor manera. A lo largo de todo el año vamos a tener un trabajo bastante cargadito con las reinas distritales, llevando adelante nuestros proyectos sociales, que es la meta principal. Pero también disfrutando, por sobre todas las cosas.

- ¿Qué te inspiró a elegir tu proyecto social, “Me comunico”?

- Yo estoy estudiando el tercer año de comunicación social en la Universidad Nacional de Cuyo, así que me pareció súper interesante poder ayudar a adultos, jóvenes y niños en el ámbito de lo que estoy estudiando. También quería algo en lo que yo me pudiera sentir cómoda y lo pudiera realizar.

­

- ¿En qué te ves trabajando en un futuro, dentro de la comunicación?

- Me gustan mucho los medios, en especial la televisión, que me encanta. Pero hay que ver qué tiene preparado Dios para mí. Yo dejo todo en manos de Dios y que Él se encargue.

- En tu primer discurso como reina agradeciste a Dios, ¿es parte importante en tu vida?

- Muy importante. Yo no vivo una religión, no tengo una, pero sí tengo una relación con Dios: poder conectarme con Él, que está siempre, entonces cuando lo necesito le hablo. Es todo para mí.

- ¿Qué le pediste para afrontar todo este proceso de Vendimia?

- Principalmente que me dé mucha tranquilidad, que lo pueda disfrutar. Otro pensamiento más allá que eso no, sino disfrutar y pasarla bien con las chicas, que es súper importante y lo principal.

- ¿Qué expectativas tenés con la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central?

- Siento que va a estar muy lleno todo, repleto. Pero estaré con las energías allá arriba, lo voy a dar todo junto a mi corte, que es muy linda. Le vamos a poner la mejor onda.

- ¿Cómo definís a Maipú? ¿Cuáles son las cosas que más te gustan del departamento?

- Maipú es uno de los departamentos que más apoya a la reina, en todos los sentidos. Estamos a favor de “reina sí”, de que no solamente sea una figura pública que porte atributos, sino que lleve adelante un proyecto social. Eso me encantó, fue uno de los motivos por los cuales me presenté. El municipio y la Coremai están en todo momento y ayudan un montón.

- ¿Qué pensás del debate sobre el rol de la Reina de la Vendimia? ¿Cuál es tu experiencia viviéndolo desde adentro?

- Yo siento que ha habido un cambio. Es obvio que todos los años hay que ir mejorando, pero este año hubo un cambio con el tema de los proyectos. Eso me pareció súper interesante, que nos puedan dar la oportunidad de ayudar y llevar a cabo un proyecto. Eso, para mí, rompió los esquemas.

- Maipú se involucró y vivió de muy cerca la polémica con la Reina departamental de Guaymallén. ¿Qué opinás sobre ese tema?

- Maipú es sinónimo de solidaridad, asique desde el departamento recibió ayuda. Pero ese tema es algo municipal de Guaymallén, que ellos deberían cerrar.

- ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente?

- Invitarlos a todos a que vengan este sábado a la Fiesta Nacional, Carrusel y Vía Blanca, y a que me vengan a acompañar. También me gustaría que conozcan mi proyecto social.