Giuliana Lucoski habló por primera vez tras su accidente: “Estoy acá gracias a ustedes, gracias a sus rezos”

La ex reina de la Vendimia, Giuliana Lucoski, continúa internada en el Hospital Central luego de que sufriera un grave accidente junto a su novio el pasado 8 de mayo. La joven de 28 años mejora todos los días y este lunes decidió enviarle un mensaje a todos los mendocinos que rezaron por ella y le enviaron buenas energías para que mejorara.

Esta mañana, su hermano Nicolás fue entrevistado en Canal 7 y contó cómo está la ex soberana, quien aprovechó para enviar un emotivo mensaje a todos los mendocinos que ayudaron en su recuperación.

“Hola Mendoza, estoy acá gracias a ustedes, gracias por sus rezos. Así que pronto voy a estar con ustedes. Gracias a las manos de los maravillosos médicos del Hospital Central por eso estoy bien” , dijo Giuliana en un mensaje de voz.

Luego, Nicolás habló del accidente. El joven contó que se enteró de la noticia por Twitter y creyó que había sido una noticia vieja, ya que su hermana había tenido un choque días antes. Además, comentó que Giuliana lo llama en las noches para saber cómo esta él y el avance de su trabajo.

Nicolas junto Giuliana.

El joven fue el encargado de compartir con todos sus seguidores día a día la recuperación de su hermana. Desde los partes médicos hasta las pequeñas mejoras que tenía la ex soberana.

“Mis papás no querían hablar y yo estaba ahí esperando noticias de ella. Mucha gente se acercaba para preguntar cómo estaba y ahí me dije, algo tengo que hacer o me voy a volver loco esperando saber algo sobre mi hermana y empecé a comunicarle a la gente cómo estaba”, expresó Nicolás a Canal 7.

Nicolás, aprovechó para agradecerle a todos los médicos y personal del Hospital Central por la atención que tuvieron con su hermana y su familia. “Increíble el trabajo de los médicos. Estando afuera del hospital durante 23 días se me acercó mucha gente para contarme su experiencia en el Central y siempre destacando a los médicos”, cerró el joven de 21 años.