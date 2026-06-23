Recuperan más de 200 documentos históricos de próceres que vendían por US$100.000

Fueron detectados en una casa de Ciudad de Buenos Aires luego de un monitoreo de sitios de subastas y plataformas de compra y venta online.

Recuperan más de 200 documentos históricos que eran ofrecidos en venta por US$100.000 en Buenos Aires.

Más de 200 documentos históricos vinculados a algunas de las figuras más importantes de la historia argentina fueron recuperados en un operativo encabezado por el Ministerio de Seguridad Nacional en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de bienes culturales.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes detectaron que una casa de subastas de la Ciudad de Buenos Aires ofrecía un lote de documentos, fotografías, libros y material histórico por un valor inicial de 100.000 dólares.

Entre las piezas recuperadas había cartas y documentos relacionados con destacadas personalidades como José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros próceres nacionales.

Recuperan más de 200 documentos históricos que eran ofrecidos en venta por US$100.000 en Buenos Aires Recuperan más de 200 documentos históricos que eran ofrecidos en venta por US$100.000 en Buenos Aires. La investigación comenzó a partir del monitoreo de sitios de subastas y plataformas de compra y venta online. Allí, los investigadores detectaron la oferta de un conjunto de más de 200 documentos históricos vinculados tanto a personalidades destacadas como a instituciones y organismos del Estado nacional y provincial.

Según informaron fuentes de la causa, las características de las piezas, entre ellas la tipografía, los sellos oficiales y la datación de los documentos, permitieron establecer que podrían estar alcanzadas por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, que regula la protección y preservación del patrimonio documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

Los documentos eran ofrecidos en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras reunir las pruebas correspondientes, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4 ordenó una presentación con allanamiento en subsidio en el lugar donde se encontraban los materiales. Como resultado del procedimiento, toda la documentación fue secuestrada y trasladada a una dependencia policial para la realización de peritajes especializados.