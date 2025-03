General Alvear apuesta a los eventos, compromiso con el turismo y la comunidad

Este fin de semana, General Alvear fue escenario de la primera fecha del Campeonato Mendocino de Rally Cross Country “La Encrucijada” , un evento de gran relevancia que no solo destacó por la calidad de la competencia, sino también por la apuesta firme del Intendente Alejandro Molero de seguir organizando y abriendo puertas a nuevos eventos. Este campeonato, que atrajo a competidores de nivel nacional e internacional, es solo un reflejo del compromiso de la localidad con el deporte, el turismo y la cultura.

General Alvear tiene claro su objetivo: seguir posicionándose como un destino clave para eventos deportivos y sociales . La Municipalidad no escatima esfuerzos para garantizar que cada evento sea un éxito rotundo, y la organización de “La Encrucijada” es una muestra palpable de ello.

Hugo Balada, desde la organización de la competencia, compartió su satisfacción con el desarrollo del evento: “Nos vamos muy contentos, en gran parte por la satisfacción de los competidores que me expresan que les ha encantado la carrera , les ha gustado todo el itinerario, que no ha sido fácil, ha sido duro, pero a su vez han tenido la posibilidad de manejar y disfrutar distintos terrenos como son las arenas limpias, algo de circuitos con barro, agua, arena, piedra, trabaditos, HP, o sea, campo traviesa y todas esas cosas. Para nosotros ha sido realmente un éxito, y lo más importante es que nadie salió con grandes lesiones. Este tipo de eventos son una gran experiencia para todos”, destacó Balada.

La etapa que transitó las famosas dunas de El Nihuil , uno de los puntos más emblemáticos de la región, brindó a los competidores un desafío único. Las dunas, junto con los variados terrenos de campo traviesa, aseguraron un espectáculo emocionante que no solo encantó a los competidores, sino también a los miles de espectadores que se acercaron a la ciudad.

Juan Cruz Yacopini, piloto y participante del evento, expresó su entusiasmo por el evento: “La verdad es que ya he estado acá en Alvear antes, es un lugar excelente para practicar este deporte. Tenemos muchos terrenos muy buenos para la disciplina. Además, ver tanto público me puso muy contento. Es un evento muy bien armado, y está increíble ver cómo la gente se ha volcado en masa. Es un deporte que no es tan popular, pero la comunidad está creciendo y el apoyo se siente”, comentó.