Furor por Indian Market, la megatienda de ropa que llegó al país y revolucionó a todos por sus precios

La firma uruguaya Indian abrió su primer local en la Argentina y ya es furor en redes sociales. Se trata de Indian Market, un edificio entero dedicado a la moda y los accesorios, ubicado en la esquina de Florida y Perón, pleno centro porteño, que promete competir con las tiendas más económicas de Buenos Aires, pero con mejor calidad.
El concepto recuerda a lo que fue Falabella en su época, antes de dejar el país: un espacio de varias plantas en el que se puede recorrer pasillos y exhibidores con ropa al estilo de las grandes cadenas internacionales como Zara o H&M, pero a precios considerablemente más bajos.
Qué se puede comprar en Indian Market
La tienda ofrece un catálogo variado que incluye ropa femenina, masculina e infantil, además de accesorios y artículos para el hogar. Uno de sus atractivos es la variedad de talles.
De esta manera, Indian Market quiere en un competidor directo de Once o calle Avellaneda, y también de las plataformas chinas como Shein y Temu, con la ventaja de poder ver y probar la ropa en persona.
Los precios son uno de los principales motivos del furor en redes:
- Suéteres y jeans desde $9.900.
- Camisas a $12.900.
- Shorts a $18.900.
- Remeras desde $4.900.
- Camperas desde $50.000.
Además, la tienda promete rotaciones periódicas de productos, lo que significa que los clientes pueden encontrar novedades en diferentes horarios del día, sin necesidad de esperar a cambios de temporada.