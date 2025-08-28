Cuál rasgo de nuestra personalidad se destaca, dependiendo el color de ropa que usamos

A la hora de elegir que color vestir, muchas veces estamos demostrando como está actualmente nuestro humor o personalidad.

Hay diferentes modos de entender la personalidad, dependiendo que color prefieras para vestirte.

La moda funciona como una ventana al interior; un sutil (a veces) manifiesto material de cómo nos sentimos por dentro. Los colores que usamos para vestirnos refleja nuestra personalidad, carácter y autopercepción sobre el mundo. Es por eso que en esta nota, te vamos a enseñar que transmite cada tono que lleves puesto.

Tanto el color puro como la ausencia del mismo están cargados de un mensaje que nuestro cerebro relaciona con alguna característica: audacia, paz, energía o elegancia. A continuación, te mostramos lo que dice la psicología de cada uno de los colores de ropa que elegimos y con qué atributos se los relaciona.

Rojo : Las prendas rojas transmiten energía, pasión, calor, sensualidad y dinamismo y es un color ideal para combinar con tonos rosas y naranjas.

Rosa : El rosa expresa femineidad, delicadeza, romanticismo y encanto. Es sin duda uno de los colores del momento.

Amarillo : El amarillo tiene que ver con la alegría, la positividad, la amabilidad y la calidez. A muchos bebés los visten de este color, para mostrar neutralidad.

Anarajango : Al usar este color transmitís éxito, entusiasmo y creatividad. Es una tonalidad alegre y vibrante por lo que si lo que querés es llevar diversión a donde quiera que vayas.

Verde : El verde transmite ética, crecimiento, frescura, serenidad y naturaleza. Es un color tendencia de este 2025 por lo que seguramente vas a encontrarlo en cualquier local.

Azul : Expresa calma, integridad, seriedad, sinceridad y confianza, y es recomendable usarlo en reuniones o entrevistas de trabajo.

Violeta: El violeta transmite lujo, sabiduría, creatividad y espiritualidad. Es un color muy versátil y fácil de combinar ya que viene en una infinidad de tonos.

Blanco : Al usar blanco expresas pureza, paz y honestidad . Es un color muy pulcro que a su vez transmite mucha elegancia , por lo que es ideal para armar un total white look.

Negro: El negro representa el poder, sofisticación, prestigio y elegancia. Junto con el blanco, son los colores designados para transmitir lujo en cualquier gala o evento formal.

Sabiendo estos significados, podes usar los colores a tu favor en tu día a día para cumplir todos tus objetivos. Pensá qué tonos usas más seguido, y eso te dirá que es lo que querés transmitir con cada uno de tus looks.