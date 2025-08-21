Fuertes estruendos de madrugada sorprendieron en pleno Centro de Mendoza, ¿ qué pasó?

En plena madrugada del jueves, fuertes estruendos sorprendieron a vecinos del centro de Mendoza . Minutos después se conoció, tras algunas publicaciones en redes sociales, que se trataba de pirotecnia arrojada por hinchas de Godoy Cruz en las inmediaciones del hotel Sheraton , ubicado en la avenida Primitivo de la Reta.

El objetivo de los simpatizantes del “Tomba” fue sido molestar a los jugadores del Atlético Mineiro , que se hospedan en ese establecimiento a la espera del partido de esta tarde por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

Videos y publicaciones compartidas por usuarios en redes sociales mostraron la magnitud de los fuegos artificiales, que se escucharon con intensidad en distintas cuadras del microcentro.

Vecinos manifestaron su malestar por la situación ocurrida en horario nocturno, destacando que el ruido fue “ensordecedor” y generó preocupación entre quienes residen en la zona.

Godoy Cruz enfrentará este martes al Atlético Mineiro en un duelo clave por el pase a los cuartos de final del certamen continental, en un clima de máxima expectativa entre los hinchas bodegueros.

En la madrugada del jueves se escucharon fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel de concentración de Atlético Mineiro

Godoy Cruz buscará hacer historia y dar vuelta la serie ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana

Godoy Cruz recibirá este jueves a Atlético Mineiro de Brasil, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita dar vuelta el 2-1 sufrido en la ida y así meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido comenzará a las 19 en el Estadio Feliciano Gambarte, que tiene capacidad para 21 mil espectadores, contará con el arbitraje del chileno Felipe González, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Miguel Araos y se podrá ver a través de ESPN y Disney +.

Godoy Cruz viene de caer 4-2 ante River en un verdadero partidazo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que marcha 14° en la Zona B tras un muy flojo arranque.

El equipo mendocino, que es dirigido por Walter “Tino” Ribonetto, quedó primero con 12 puntos en el Grupo D de la Copa Sudamericana que compartió con Gremio de Brasil, Grau de Perú y Sportivo Luqueño de Paraguay.

Atlético Mineiro, por su parte, tuvo una muy floja fase de grupos en la que terminó segundo por debajo de Cienciano de Perú y en los playoffs sufrió muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

La ida entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro había comenzado favorable para el equipo mendocino gracias al gol de Santiago Andino, pero finalmente el conjunto de Brasil lo dio vuelta a través de Tomás Cuello y Hulk.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Copa Sudamericana

Octavos de final – vuelta

Godoy Cruz – Atlético Mineiro de Brasil

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Felipe González (CHI)

VAR: Miguel Araos (CHI)

Hora: 19. TV: ESPN y Disney +

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Morán, Juan Escobar, Mateo Mendoza, Lucas Arce; Vicente Poggi; Santino Andino, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Wálter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.