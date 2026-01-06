Fuerte tormenta con lluvia, viento y granizo, afectó esta tarde a Santa Rosa y zonas del sudeste

Pasadas las 17.30 de este martes, un frente de tormenta cruzó el sudeste de la provincia y descargó su furia en Santa Rosa y otras zonas cercanas

Fuerte tormena con lluvia, viento y granizo, afectó esta tarde Santa Rosa y zonas del sudeste

Con fuertes ráfagas de viento y una abundante precipitación de lluvia y granizo, un frente de tormenta afectó este martes a gran parte del departamento de Santa Rosa, incluida su villa cabecera y zonas de influencia.

El fenómeno, que terminó impactando con mayor intensidad en el Este provincial, se originó en el sudoeste de la provincia cerca de las 15.30 y avanzó progresivamente hacia el noreste, ganando volumen y potencia.

El crecimiento del sistema fue seguido en tiempo real a través de los radares de la Dirección de Contingencias Climáticas, donde se observó con claridad la formación de un núcleo tormentoso de considerable intensidad. Tras atravesar el departamento de Rivadavia, ya desplazado hacia el este, el frente descargó toda su fuerza sobre Santa Rosa.

radar En amarillo y rojo, la celda granicera que fue desplazándose hacia el norteste y terminó afectando a Santa Rosa. Los primeros reportes de daños surgieron desde la villa cabecera del departamento, donde la combinación de viento, lluvia y granizo provocó destrozos en la vegetación, con árboles y ramas caídas, y afectaciones puntuales en infraestructura. Con el correr de las horas, se aguardaba un relevamiento más preciso para dimensionar el alcance total de los perjuicios ocasionados por el temporal.