6 de enero de 2026 - 18:11

Fuerte tormenta con lluvia, viento y granizo, afectó esta tarde a Santa Rosa y zonas del sudeste

Pasadas las 17.30 de este martes, un frente de tormenta cruzó el sudeste de la provincia y descargó su furia en Santa Rosa y otras zonas cercanas

Fuerte tormena con lluvia, viento y granizo, afectó esta tarde Santa Rosa y zonas del sudeste

Fuerte tormena con lluvia, viento y granizo, afectó esta tarde Santa Rosa y zonas del sudeste

Foto:

Por Enrique Pfaab

Con fuertes ráfagas de viento y una abundante precipitación de lluvia y granizo, un frente de tormenta afectó este martes a gran parte del departamento de Santa Rosa, incluida su villa cabecera y zonas de influencia.

Leé además

Córdoba: el viento volteó una cabina de peaje y hay un muerto.

Tragedia en Córdoba: una tormenta volteó una cabina de peaje y causó una muerte

Por Redacción Policiales
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 6 de Enero

Por Redacción Sociedad

El fenómeno, que terminó impactando con mayor intensidad en el Este provincial, se originó en el sudoeste de la provincia cerca de las 15.30 y avanzó progresivamente hacia el noreste, ganando volumen y potencia.

Embed

El crecimiento del sistema fue seguido en tiempo real a través de los radares de la Dirección de Contingencias Climáticas, donde se observó con claridad la formación de un núcleo tormentoso de considerable intensidad. Tras atravesar el departamento de Rivadavia, ya desplazado hacia el este, el frente descargó toda su fuerza sobre Santa Rosa.

radar
En amarillo y rojo, la celda granicera que fue desplazándose hacia el norteste y terminó afectando a Santa Rosa.

En amarillo y rojo, la celda granicera que fue desplazándose hacia el norteste y terminó afectando a Santa Rosa.

Los primeros reportes de daños surgieron desde la villa cabecera del departamento, donde la combinación de viento, lluvia y granizo provocó destrozos en la vegetación, con árboles y ramas caídas, y afectaciones puntuales en infraestructura. Con el correr de las horas, se aguardaba un relevamiento más preciso para dimensionar el alcance total de los perjuicios ocasionados por el temporal.

piedra 1
piedra 2
piedra 3
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Riesgo de leche contaminada: Salud recomienda no consumir productos de Nestlé Argentina destinados a lactantes

Leche de marca lider para bebés con riesgo de contener una toxina: Salud recomendó no consumirla ni venderla

Por Redacción Sociedad
Tras el fuerte granizo, habilitan denuncias por daños productivos

Habilitan denuncias por daños productivos tras el feroz granizo en el sur provincial

Por Redacción Sociedad
Devastador incendio forestal en Chubut: casas quemadas y cientos de personas evacuadas.

Devastador incendio forestal en Chubut: casas quemadas y cientos de personas evacuadas

Por Redacción Sociedad
el rock nacional vuelve a sonar en maipu con la segunda jornada de rock con vos

El rock nacional vuelve a sonar en Maipú con la segunda jornada de Rock con Vos

Por Redacción