Fuerte temporal en San Rafael: granizo, árboles caídos y advertencias para circular

Una intensa tormenta con granizo y lluvias afectó durante la tarde de este jueves a distintas localidades del departamento de San Rafael . El caso motivó la activación temprana del sistema de lucha antigranizo para mitigar los daños.

Detuvieron a un penitenciario que intentó ingresar marihuana a la cárcel de San Rafael

Ante la situación, el Municipio de San Rafael informó sobre el estado de las rutas y solicitaron a quienes deban transitar por la zona hacerlo con máxima precaución . Por otra parte, el Gobierno de Mendoza habilitó el canal de denuncias para productores afectados, que permanecerá abierto hasta el 5 de febrero .

El fenómeno se registró cerca de las 15 horas y tuvo impacto principalmente en zonas productivas de Las Paredes, Cuadro Benegas y Villa 25 de Mayo . Según trascendió, la tormenta se originó al oeste de El Nihuil y, tras alcanzar un importante desarrollo, avanzó horas más tarde hacia el noreste. De manera preventiva, se había activado el trabajo de los aviones del sistema de Lucha Antigranizo .

Posteriormente, el sistema continuó su desplazamiento hacia otras localidades del departamento, entre ellas Capitán Montoya, El Cristo, El Cerrito, La Nora, Colonia Española, Resolana y Colonia Elena . En la ciudad de San Rafael , en tanto, solo se registraron lluvias intensas , una situación similar a la ocurrida en Goudge, La Llave, Monte Comán y Atuel Norte .

Desde Defensa Civil indicaron que, por el momento, el reporte incluía la caída de un árbol y varias viviendas anegadas , con roturas de vidrios . Además, debido a la crecida del río Diamante , permanece cortada la ruta provincial 150 , que une Villa 25 de Mayo con Los Reyunos , a la altura del segundo badén.

En ese sentido, reportes del sur advirtieron especialmente sobre los badenes del Arroyo Salado, donde se registra abundante caudal de agua, presencia de material de arrastre y árboles caídos sobre la calzada, lo que dificulta el paso de vehículos.

Embed #Granizo Más imágenes de la tormenta en San Rafael. pic.twitter.com/sCkDaF76tG — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) January 22, 2026

También se emitieron advertencias para la ruta hacia Villa 25 de Mayo, donde también se detectaron árboles caídos, por lo que se recomendó circular con cuidado y respetar las indicaciones de seguridad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la inestabilidad continuará en el sur provincial durante las próximas horas. Frente a los daños ocasionados, el Gobierno provincial activó el Fondo Compensador. Al igual que tras las tormentas registradas a principios de enero en San Rafael, la Dirección de Contingencias Climáticas recibirá denuncias de productores afectados entre el 22 de enero y el 5 de febrero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hebe Casado (@hebecasado)

Para acceder a la compensación económica, el trámite podrá realizarse de manera virtual a través del sistema SIA o en forma presencial en delegaciones y centros receptores de la Dirección de Contingencias Climáticas.