Fue imputado por femicidio el detenido por el asesinato de la estudiante Malén Ledesma, ocurrido en Luján de Cuyo

El detenido por el asesinato de la estudiante Malén Ledesma, ocurrido el viernes al atardecer en Luján de Cuyo, fue imputado por femicidio.

Iván Gabriel Juárez (24) está acusado de matar a la chica de varias cuchilladas en el cuello cerca de las 20 sobre ruta 82, a 200 metros del local de Entre Dos, en Las Compuertas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la acusación se basa en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal; se trata de un delito grave que tiene como única pena la prisión perpetua.

Éste castiga, como figura agravada del homicidio, al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.

El joven, quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios, fue imputado este domingo y será trasladado al Penal.

Cómo fue el femicidio de Malén

Malén Ledesma, una estudiante de 24 años oriunda de Chubut, fue atacada el viernes, feriado, cerca de las 20 sobre la ruta 82, luego de que la camioneta Toyota Hilux de color blanco en la que circulaba con Juárez se detuviera al costado del camino. Estaban a unos 200 metros al Oeste de la cafetería de Entre Dos, la fábrica de alfajores, en Las Compuertas.

Allí se produjo el incidente, cuyos detalles se investigan y que tuvo como desenlace el violento episodio por el cual el joven terminó con la vida de la chica. Tan violento fue que el cuerpo presentaba diversos puntazos en el cuello que se habrían producido con un cuchillo de tipo “carnicero”, según ha trascendido. El arma fue recuperada y está en poder de la Justicia.

Pero no terminó ahí: tras la agresión, el atacante tiró a la chica fuera del vehículo y emprendió la fuga, durante la cual la atropelló.

Justamente esto fue lo que alertó a los testigos para llamar al 911 y pedir ayuda. Es que hasta ese momento lo que veían era una pareja que parecía estar abrazada, hasta que la chica se desplomó: no era una demostración de amor, era un asesinato. Así se consumaba el sexto femicidio en lo que va del año en Mendoza.

Varios llamados de testigos denunciaban al Centro Estratégico de Operaciones 911 que una joven había sido atropellada y que el conductor del rodado había escapado, por lo que pedían asistencia. El primero fue a las 20.13.

Al llegar, los uniformados encontraron a la mujer gravemente herida aún con vida y de su cuello brotaba sangre a borbotones. Así se dieron cuenta de que presentaba heridas de arma blanca: en un primer momento se habló de 4 y luego ha trascendido que serían 6. Cuando llegó la ambulancia 136 del Servicio de Emergencias Coordinado sólo pudo certificar el deceso.

Malén Ledesma fue asesinada de seis puñaladas en el cuello en Luján de Cuyo

Malén era oriunda de Rawson, la capital de la provincia del Chubut, y había venido a Mendoza a estudiar. Cursaba la carrera de Licenciatura en Inglés en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y era docente del instituto de inglés Yes. Según trascendió a la prensa, vivía con un grupo de compañeras y era muy reservada.

De hecho, según contaron amigas mendocinas al diario El Sol desconocían que tuviera una relación.

El pesar de allegados y desconocidos

Tras la dolorosa noticia, su hermano, Nehuen, publicó en Facebook: “Hoy se apagó la estrella más brillante del mundo. Espero y deseo que estés con esa sonrisa que tanto te caracterizaba. Te quiero mucho con todo mi corazón y mi ser. Descansa en paz hermana querida. Te quiero siempre”. Además, pidió: “Familiares y amigos/as siempre recuérdenla como era”.

Incluso, una persona que se infiere fue testigo del hecho expresó en la misma red su estupefacción y dolor ante la situación. “Fue desgarrador lo que vimos con mi familia , unos de los peores cuadros que he visto, pido a Dios que borre esa imagen de mi mente y que se haga justicia de hombres pero sobretodo justicia divina. Oremos por los familiares de Malén y ella que descanse en paz”, expresó Carina González.

Inmediatamente, desde la facultad donde cursaba la joven repudiaron el femicidio. “La Facultad de Filosofía y Letras repudia enérgicamente el femicidio de Malén Ledesma, estudiante de la Licenciatura en Inglés, ocurrido en el día de ayer. Acompaña a su familia en este momento de tanto dolor”, posteó en sus redes sociales la casa de estudios el sábado.

Además, decretó duelo “con bandera a media asta desde el viernes 8 hasta el lunes 11 de diciembre, sin cese de actividades el día lunes”.

“Quisiera no hacer esta publicación pero parece que es una maldita historia de nunca acabar. Ayer a unos metros de mi casa, una basura humana llena de violencia se llevó la vida de Malén. Hoy lamentablemente no estamos todas. #Paren de matarnos ya! #Justicia para Malén Ledesma y para todas las que no están”, publicó en facebook la artista plástica Florencia Scafati.

El instituto Yes despidió a su docente con profundo dolor: “Hoy nuestra comunidad se ve atravesada por una terrible tragedia que ha terminado con la vida de nuestra compañera de trabajo, Malen Ledesma, como consecuencia de un femicidio. Elevamos una oración por su alma y repudiamos tan terrible situación. Acompañamos a sus amigos y familiares”.

La persecusión

El joven en tanto, había subido rápidamente al camioneta y se dio a la fuga, luego de atropellar a la chica, circulando a gran velocidad por la ruta en dirección a Panamericana.

El conductor de la Toyota Hilux bañada en sangre fue detenido en Chacras de Coria.

Detectada en una conducción alarmante fue vista a la altura de los boliches por lo que algunos móviles policiales comenzaron a seguirla mientras que su trayectoria era seguida por las cámaras instaladas en la vía pública. El joven seguía su marcha haciendo caso omiso a la demanda de que se detuviera. Finalmente lograron que lo hiciera en el cruce de calle Viamonte y Pueyrredón, en Chacras de Coria, cerca de las 21. Estaba en estado de mucho nerviosismo.

Además, el vehículo tenía abundantes manchas hemáticas que cubrían la puerta trasera derecha del vehículo, desde la altura de la ventanilla hasta el piso, que daban cuenta del drama previo.

Juárez fue llevado a la Comisaría 47ª donde habría declarado: “No recuerdo nada”, según publicó el mismo medio.

En el Ministerio señalaron que no tienen más detalles sobre el hombre aun.

Según ha trascendido, Juárez es oriundo de Las Heras y residía con su familia. Permaneció alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ES.TRA.DA), al lado del Polo Judicial, donde se llevan los detenidos para ser imputados y mañana será trasladado al penal aunque a cuál será definido durante el transcurso del día. Entre tanto se realizan diversas pericias psicológicas, psiquiátricas, del teléfono entre otras.

El caso está en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 17 a cargo del doctor Gustavo Pirrello, de la Unidad Fiscal de Homicidios.