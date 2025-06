Frio extremo en Mendoza: inicia una semana que podría romper récords y traer nieve al llano

Martín Redrado: "Nos hemos conformado con la derrota de la inflación, pero no tenemos que ser conformistas"

El meteorólogo Fernando Jara confirmó que las probabilidades de nevadas en el llano y Gran Mendoza son más que altas para este domingo . Y es que la mínima prevista para hoy es de -1° C . Si a ello se le suma el cielo nublado, la humedad en ambiente y la baja amplitud térmica (la máxima pronosticada para hoy es de 4° C ), todo está dado y la mesa está servida para ver nieve cerca de la ciudad.

Independientemente del pronóstico de nieve en el llano -y de si se cumple o no-, se espera que el inicio de la semana próxima sea igual de frío (e, incluso más) que el fin de semana que llega hoy a su fin.

Para el lunes 30 de junio, el pronóstico para el Gran Mendoza anticipa cielo parcialmente nublado y una mínima de -5° C. La máxima, en tanto, rondaría apenas los 4° C.

Mendoza Pronóstico de nieve en Mendoza. Foto: Archivo Los Andes Gentileza

"Si la mínima del lunes llega a -5° C como está pronosticado, puede que esté cerca del récord registrado en el año 1969 y que fue de -7,2° C. Pero, además, puede que estemos cerca también de la máxima más baja desde 1977. Ese año la máxima fue de 3°, por lo que estaríamos cerquita también con los 4° C que se esperan", destacó Jara.

Además, el meteorólogo destacó que se esperan más días con marcas por debajo de cero para el resto de la semana. De hecho, para el martes se ha pronosticado una mínima de -3º C, mientras que la temperatura más alta será de de 7º C, con cielo parcialmente nublado.

El miércoles, en tanto, se prevé un leve ascenso de temperatura (mínima de -1º C y una máxima que ascenderá a 11º C).

Ola de frío en Mendoza

De cumplirse lo pronosticado para este domingo, sumado a las bajas temperaturas de todo el fin de semana y los gélidos pronósticos para el comienzo de la semana próxima, Mendoza podría registrar la primera "Ola de frío" del año.

Según explicó el doctor en Ciencias de la Atmósfera, Maximiliano Viale, y de acuerdo a la definición formal del Servicio Meteorológico Nacional, “Ola de Frío” es una seguidilla de, al menos tres días, con temperaturas máximas y mínimas que no superan un determinado umbral de valor. Ese umbral, en tanto, va variando según las distintas provincias y localidades.

clima mendoza.webp Pronóstico de nieve en Mendoza. Foto: Archivo Los Andes

"En Mendoza, los umbrales son 12° C para la máxima y -0,6° C para la mínima”, destacó Viale.

A modo de aclaración, el investigador indicó que los parámetros fijados como umbrales están calculados con datos históricos estadísticos en periodos de 30 años comprendidos entre 1960 y 2010.

"Son valores que pueden haber quedado desfasados, sobre todo al fijar la temperatura máxima, más teniendo en cuenta que estamos embebidos en un calentamiento global. Pero, si nos regimos por los parámetros de la definición, Mendoza no está atravesando una 'Ola de Frío'", agregó Viale a Los Andes.

De acuerdo a estos parámetros, la última Ola de Frío registrada en Mendoza fue entre el 5 y el 9 de julio de 2024. No obstante, la anterior había sido en 2013, por lo que hubo un período de 11 años sin Ola de Frío. "Nunca antes había pasado tanto tiempo de sequía de Ola de Frío", agregó.

Mendoza. - Archivo / Los Andes Mendoza y la semana más fría del año: cuál es la diferencia entre "ola de frío" y "ola polar" y qué estamos atravesando. Foto: Archivo Mendoza Los Andes

Una de las condiciones que se cumplió en la Ola de Frío de 2024 fue que, durante todos los días en que se extendió, las condiciones atmosféricas acompañaron (días húmedos, nublados y cubiertos). Esto acompaña e incide en que la máxima no sea tan alta..

Diferencia entre Ola de Frío y Ola Polar

De acuerdo al investigador del Conicet, en la jerga meteorológica se habla de Ola Polar para definir la situación que se presenta cuando ingresa una masa de aire bien definida desde el Sur al Norte, que ha comenzado bien en el Sur y en latitudes polares, y tiene una trayectoria bien marcada.

Por lo general y en invierno, estas situaciones se registran una o dos veces por semana.