Fin de semana bajo cero en Mendoza: cuándo y dónde podría nevar en el llano

La semana más fría del año-hasta el momento- está llegando a su fin de Mendoza. Y, para hacerle honor a este título, será con un fin de semana bajo cero en lo que a tiempo se refiere. Incluso, el lunes, y ya en lo que será el comienzo de una nueva semana, se mantendrán estas características y, de cumplirse lo pronosticado, sería el nuevo día más frío del año.

De hecho, y de acuerdo al pronóstico, hay altas probabilidades de que el domingo 29 de junio nieve en el llano mendocino. Así lo confirmó el meteorólogo Fernando Jara, quien destacó que será clave tomar los recaudos necesarios ante estas condiciones de frío extremo.

La nieve podría llegar mañana a algunas zonas del Gran Mendoza El tiempo en Mendoza: fin de semana bajo cero, cuándo y dónde podría caer nieve en el llano. Foto: Imagen ilustrativa (archivo) Viernes sobre cero en el Gran Mendoza Según destacó Jara, para este viernes 27 de junio, se espera una jornada con cielo despejado, con poca nubosidad y frío con heladas. La mínima para el Gran Mendoza, ya registrada, se fijó en 1° C, mientras que durante la tarde se espera que la máxima ronde entre los 13° C y 14° C. Mientras que el sol salió a las 8:38, se espera que se oculte a las 18:37.

En cuanto al resto de la provincia, Jara indicó que las mínimas más bajas del territorio -ya registradas- estuvieron en el Valle de Uco -San Carlos (-6.7° C), Tunuyán (-6,1° C), Tupungato (-4,8° C)-

También el termómetro estuvo bajo cero en Malargüe (-1,2° C), en el sudeste General Alvear (-2,8° C) y en el Este mendocino. En La Paz se registraron -3,9° C, en Santa Rosa llegó a -4,7° C y en San Martín descendió a -1° C. Al norte provincial, en Lavalle, en tanto, la mínima registrada fue de -2,8° C. En todos estos departamentos, las condiciones de cielo despejado fomentaron la ocurrencia de heladas.

Mendoza. - Archivo / Los Andes El tiempo en Mendoza: fin de semana bajo cero, cuándo y dónde podría caer nieve en el llano. Foto: Imagen ilustrativa (archivo) Los Andes En San Rafael, en tanto, la mínima estuvo sobre cero, al igual que en el Gran Mendoza. En el departamento del Sur se registraron 2,6° C. Además, para el viernes se espera un día con condiciones de nubosidad, frío y heladas. Fin de semana bajo cero Según explicó el meteorólogo Jara, de cara al sábado 28 de junio se espera un aumento de nubosidad, nevadas en Cordillera y una mínima cercana a los 0° C. La máxima prevista para el sábado, en tanto, se prevé en 12° C. No obstante, comenzará a descender la temperatura. "Está ingresando una circulación de aire frío en altura, asociado a un frente frío, que nos deja un domingo de parcialmente nublado a nublado, con precipitaciones y marcado descenso de temperatura. La mínima prevista será de -1° C y la máxima rondaría los 4° C", explicó el meteorólogo. Dónde podría nevar el domingo en Mendoza La mínima bajo cero, el cielo nublado y la baja amplitud térmica (solamente 5 grados de diferencia entre la mínima, -1°C y la máxima, 4° C) dejarán la mesa servida para lo que muchos mendocinos esperan: una nevada en el llano. "Se espera un domingo muy frío y las precipitaciones esperadas pueden llegar a caer en forma de llovizna, agua nieve y hasta nieve en algunos sectores de la provincia. Hay que tener mucha precaución y la gente deberá ser muy cauta justamente ante tanto frío", indicó Jara. Posibilidad de nieve en Mendoza, para este fin de semana con feriado incluido. Foto: Archivo Posibilidad de nieve en Mendoza, para este fin de semana con feriado incluido. Foto: Archivo El meteorólogo destacó que la nieve podría decir "presente" en las zonas bajas del Valle de Uco y llegar a paisajes del Gran Mendoza como el piedemonte de Luján de Cuyo y otros parajes. Además, se espera que el comienzo de la semana próxima sea igual de frío que el fin de semana, e -incluso- más. Para el lunes 30 de junio, el pronóstico anuncia cielo parcialmente nublado y una mínima de -5° C para el llano, más frío incluso que el domingo. La máxima del lunes en el Gran Mendoza, en tanto, rondaría apenas los 4° C.