Ola de frío en Mendoza: tienen 18 y 21 años y cuentan por qué prefieren dormir en la calle que en refugios

"Me manejo, busco estar solo y siempre hablar con respeto. Es difícil porque el viento no para, te quiere agarrar y llevarte... es difícil vivir en Mendoza ", dice Roberto , un joven de 21 años en situación de calle.

En los últimos 30 días se llevaron a cabo operativos en los que se contactó a más de 30 personas, algunas de las cuales aceptaron ser trasladadas a albergues.

Sin embargo, esas medidas, aunque necesarias, no son suficiente. La falta de confianza hacia los albergues basta para que muchos rechacen los espacios ofrecidos.

"Fui a un refugio, estuve dos semanas pero no me siento tan bien ahí como en donde vivía. Por ahí a alguien le puedo molestar y no quiero que ellos se sientan mal o causar ningún problema ni yo ser problemático", comenta Roberto. Y agrega: "Siempre hablo con respeto, me gusta conversar, hablar y llevarme bien. Si puedo ayudar en algo, ayudo con toda mi voluntad y así vivo mi vida. Sin fijarme ni siendo envidioso".

"Si sé que hay refugios pero una vuelta fui y me robaron todo. No prefiero la calle, pero trato de evitar ir de vuelta para allá para que no me saquen las cosas", dice Ariel, quien subsiste barriendo veredas y haciendo cualquier tipo de changa.

Mendoza tiene 4 refugios: dónde están

Hay en total cuatro refugios establecidos en la zona del Gran Mendoza, en coordinación con organizaciones civiles.

Tres están destinados para varones y uno para mujeres. Hay dos que pertenecen a la organización Remar; justamente suyo es el de mujeres, que se encuentra en la calle Federico Moreno, de Ciudad.

De esa misma organización hay otro en calle Dorrego, de Las Heras, y se suma uno en la calle Allayme de Guaymallén, que corresponde a la asociación Centro Integrador Fuente. Finalmente está el Hogar El Camino, que antes estaba en el centro de la ciudad y fue trasladado a la calle Hilario Cuadros y Ruta 20, de Guaymallén.