La DGE apelará el fallo millonario por bullying en Mendoza: hasta dónde llega la responsabilidad de la escuela

Ese flagelo silencioso, que es el bullying , y que se vive a diario en muchas escuelas mendocinas volvió al centro de la escena pública tras un fallo inusual en la provincia esta semana: la Justicia condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a indemnizar con más de 4,5 millones de pesos a una alumna de un colegio de Godoy Cruz que sufrió acoso sistemático durante un año, porque las autoridades escolares no activaron los protocolos vigentes ni brindaron apoyo adecuado a la víctima, quien terminó internada en el hospital Notti por una crisis de angustia. Así, el fallo resolvió que la escuela no garantizó su integridad física y emocional. La DGE anunció apelará el fallo millonario.

El caso reabre el debate sobre responsabilidad institucional y la urgencia de respuestas frente al abuso entre pares. Por eso, Los Andes consultó a tres referentes nacionales y provinciales en la temática , que coinciden en que este fallo sienta un precedente clave: no solo visibiliza la gravedad del bullying sino que expone la desarticulación entre escuela, familia, políticas públicas y salud mental.

Para Castro Santander, educador y miembro del Observatorio Argentinos por la Educación , el caso revela un problema estructural: la pobre gestión de la convivencia escolar. “Las escuelas no solo deben garantizar educación, sino también la integridad física y moral de los alumnos. Hay protocolos, normativa, pero falla la aplicación”, sostiene. Lo que sorprende es que, pese a las reiteradas denuncias, la escuela solo redactó actas, sin intervenir en otras áreas. Incluso señala que separar a la víctima del grupo, en lugar de protegerla, la aisló. Y advierte: "El bullying no es un conflicto, es violencia asimétrica, hay abuso de poder; por ende, hay que proteger a la víctima antes que nada" .

Castro Santander también alerta sobre un “subregistro”: muchos chicos sufren bullying y no lo denuncian. La razón, dice, es que los adultos no construyen espacios de confianza. Celebra que el fallo reconozca la responsabilidad civil de la escuela, aunque cree que la indemnización podría ser mayor. Y plantea: ¿Por qué no investigar también la responsabilidad de las familias agresoras, especialmente cuando hay evidencia de hostigamiento, incluso por parte de la familia del agresor?