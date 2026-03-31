Feroz tormenta de granizo azotó a San Rafael: reportan daños y cortes de luz

El fenómeno meteorológico, afectó diversos distritos con piedras de grandes dimensiones, caída de árboles y el colapso del servicio eléctrico en zonas rurales.

Una violenta tormenta se descargó con fuerza esta tarde sobre el departamento de San Rafael, tal como había adelantado el pronóstico del tiempo, provocando serias complicaciones en diversos sectores debido a la caída de abundante agua y granizo de grandes dimensiones.

El fenómeno meteorológico comenzó a gestarse pasadas las 17 horas de este martes en las cercanías de El Sosneado y se desplazó hacia el oeste, ingresando a las zonas cultivadas después de las 19 horas.

Granizo en San Rafael El impacto del granizo fue especialmente severo en distritos como Cuadro Benegas, Las Paredes, Villa 25 de Mayo, Ciudad, Rama Caída, Cuadro Nacional y Cañada Seca, entre otros.

En varios de estos puntos, los vecinos reportaron con asombro piedras que alcanzaron el tamaño de un huevo de gallina, e incluso dimensiones superiores en lugares puntuales.

Embed Además de la piedra, el temporal llegó acompañado de fuertes ráfagas de viento que causaron el derribo de árboles en distintos sitios. Esta situación derivó en cortes del suministro eléctrico, principalmente en el distrito de Las Paredes, donde el viento afectó los tendidos de cables. En la zona urbana de la ciudad, el fenómeno se manifestó mayoritariamente con una intensa caída de agua.