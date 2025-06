Fernando Jara recuerda a su maestro, Luis "Nilo" González, "El señor del tiempo"

“Fue mi primer y último jefe en meteorología. Y fue, además, un señor.” Con esa frase, Fernando Jara resume lo que para él significó Luis “Nilo” González, fallecido este sábado a los 90 años y recordado como una de las figuras más relevantes en la historia de la meteorología mendocina.

Jara, actual pronosticador meteorológico, rememora el vínculo que los unió desde que tenía apenas 18 años y daba sus primeros pasos en la Fuerza Aérea. Fue entonces, a fines de los años ’80, cuando conoció a González, en una instancia de preselección para ingresar al área meteorológica. “Ya lo conocía de la infancia, de verlo en la televisión. En esa época era el boom de Don Nilo”, recuerda. Pero aquel ídolo televisivo pronto se convirtió en mucho más: un formador riguroso, un referente ético, una presencia que marcó su camino profesional.

El maestro y el hombre “Hay muchos profesionales en la meteorología: licenciados, técnicos. Pero él era otra cosa. Para mí, fue un señor. Como jefe, como profesional, y también como persona”, dice Jara. Y destaca que no se trataba solo de conocimientos técnicos: “Me enseñó desde cero. Me transmitió una forma de mirar la meteorología con pasión y profundidad”.

Entre los recuerdos más vívidos, Jara menciona una anécdota fundacional: “Cuando entré al concurso para acceder al área meteorológica, me el propio Nilo me preguntó por qué quería estudiar eso. Yo, sin pensarlo, dije: ‘Quiero ser como usted’. Y él se empezó a reír. Me dijo: ‘Pibe, te falta mucho’”. Esa escena, mezcla de nerviosismo juvenil y admiración, fue apenas el comienzo de una relación que duraría décadas.

Un jefe con empatía No es frecuente que un subordinado recuerde a su jefe con tanto afecto. Pero en el caso de Nilo González, el aprecio se impone naturalmente. “Era un jefe que se preocupaba por su gente”, afirma Jara. Lo prueba con hechos: cuando, ya siendo profesional, sufrió un absceso de pared que lo llevó a una internación urgente en el Hospital Español, González no solo fue a visitarlo, sino que intercedió para que lo atendieran con especial cuidado. “Eso no lo hizo ningún otro jefe. Tenía empatía. Se comportó como un señor”.