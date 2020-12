Fernández dijo que antes de fin de año 300 mil argentinos recibirán la vacuna rusa

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que “esta semana estamos firmando el contrato con Rusia” por la vacuna contra el coronavirus y precisó que se podrá “vacunar a 300 mil personas antes de fin de año”. ”Le pegué la última leída al contrato y entre hoy, mañana o pasado a más tardará está terminado el tema”, dijo el Presidente en declaraciones a El Destape Radio, en las que reiteró que se vacunarán 5 millones de personas en enero y otras 5 millones en febrero.

“Lamentablemente”, será recordado como “el presidente de la pandemia”, pero destacó que, en este primer año de su gestión de Gobierno, que se cumple el próximo 10 de diciembre, habrá acumulado justamente por ese hecho “una experiencia que ningún presidente tuvo”.”La aproveché porque puso en juego mis valores y no los alteré, los cumplí y no me equivoqué”, Dijo Fernández esta mañana en declaraciones a El Destape Radio, en las que agregó: “El saldo es muy positivo y hay que ser muy necio para no darse cuenta “.

Fernández justificó el sorpresivo nuevo cambio para el ajuste previsional que exigió Cristina

Por su parte, Fernández justificó el sorpresivo cambio que decidió ayer el Gobierno a instancias de un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que las jubilaciones aumenten cuatro veces al año y no dos como estaba previsto. La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional había aprobado el 12 de noviembre la propuesta impulsada por el ministerio de Economía para la nueva ley, contemplando aumentos semestrales.

Esos incrementos serán mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente en el Gobierno de Cristina Fernández. Pero ahora en vez de dos vece al año, los ajustes se harán por trimestre.

El señalamiento que llegó desde el bloque que tiene como jefa política a Cristina es que en marzo, de acuerdo al sistema aprobado por la Comisión de Movilidad, debería actualizarse el valor de las jubilaciones teniendo en cuenta el periodo septiembre de 2020 y marzo de 2021.

En ese caso, había tres meses de 2020 que se superponían con el aumento del 5% que el Gobierno nacional ya dio para ese período. Entonces, dijo Fernández, se entendió que había que hacer un empalme.

Fernández llamó a una reunión a la Casa Rosada a los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni; a la titular de ANSeS, Fernanda Raverta. Y se sumó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Esa reunión trabajó de forma remota con el bloque de senadores del Frente de Todos. Y hoy habrá una reunión presencial para avanzar en cómo la nueva fórmula de aplicará. Lo que sí está claro es que no será igual a lo aprobado por la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.

“Empezamos a revisar y se nos ocurrió que la mejor solución era primero volver a la fórmula original de Cristina en su integridad: es decir, la combinación de los ingreso fiscales más el promedio de los ingresos formales o el índice salarial de trabajo informal, según sea el más alto”, dijo Fernández en declaraciones a la radio porteña El Destape.

Con ello, quedó exactamente la misma fórmula que durante ocho años se usó y, dijo el Presiente, “les permitió a los jubilados un aumento real de sus ingresos.

“Durante todo este año se pagaron actualizaciones trimestrales. Entonces dijimos, sigamos con esto. Que la ley empiece a regir el primero de enero y paguemos actualizaciones trimestrales. Además, les evitamos a los jubilados esperar seis meses el próximo aumento”, sostuvo.

Y agregó: “Aunque esto tiene una incidencia fiscal un poco mayor, la verdad es que prefiero hacerlo. Porque para mí sigue siendo una prioridad el tema de los jubilados. Estoy satisfecho con lo que hicimos el primer año porque no solo le ganamos a la inflación sino que el 85% de los jubilados terminó estando entre las dos paritarias más altas de la Argentina. Y lo celebro”.