15 de marzo de 2026 - 21:17

Feriados: habrá dos fines de semana largos seguidos entre marzo y abril

El calendario nacional generará dos períodos de descanso extendido en menos de dos semanas.

Feriados 2026.

Feriados 2026.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El calendario de feriados de Argentina traerá en las próximas semanas dos fines de semana largos consecutivos, una combinación que suele generar movimiento turístico y planes de descanso entre los argentinos.

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El primero se formará con el feriado puente del lunes 23 de marzo, que se sumará al martes 24, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De esta manera se configurará un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado hasta el martes.

Cuándo es el fin de semana largo de Semana Santa

Poco después llegará otro período de descanso extendido. El jueves 2 de abril será feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Al día siguiente, viernes 3 de abril, se celebrará el Viernes Santo dentro de las celebraciones de Semana Santa.

Con esta combinación se volverá a conformar otro fin de semana largo de cuatro días, por lo que el calendario ofrecerá dos períodos consecutivos de descanso extendido en menos de dos semanas.

Expectativa en el sector turístico

Cuando el calendario presenta una seguidilla de feriados de este tipo, los destinos turísticos suelen registrar un aumento en consultas y reservas, especialmente en localidades de la costa, destinos serranos y ciudades cercanas a los grandes centros urbanos.

Sin embargo, por el momento no se registran niveles importantes de reservas para ninguno de los dos fines de semana largos. Para muchos argentinos, estos feriados representan una oportunidad para realizar escapadas cortas, organizar viajes pendientes o simplemente descansar.

El calendario de feriados nacionales 2026

Feriados inamovibles:

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables:

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17).
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20).

Días no laborables:

  • Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
  • Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.
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