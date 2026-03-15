Feriados: habrá dos fines de semana largos seguidos entre marzo y abril

El calendario de feriados de Argentina traerá en las próximas semanas dos fines de semana largos consecutivos, una combinación que suele generar movimiento turístico y planes de descanso entre los argentinos.
El calendario nacional generará dos períodos de descanso extendido en menos de dos semanas.
El calendario de feriados de Argentina traerá en las próximas semanas dos fines de semana largos consecutivos, una combinación que suele generar movimiento turístico y planes de descanso entre los argentinos.
El primero se formará con el feriado puente del lunes 23 de marzo, que se sumará al martes 24, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
De esta manera se configurará un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado hasta el martes.
Poco después llegará otro período de descanso extendido. El jueves 2 de abril será feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Al día siguiente, viernes 3 de abril, se celebrará el Viernes Santo dentro de las celebraciones de Semana Santa.
Con esta combinación se volverá a conformar otro fin de semana largo de cuatro días, por lo que el calendario ofrecerá dos períodos consecutivos de descanso extendido en menos de dos semanas.
Cuando el calendario presenta una seguidilla de feriados de este tipo, los destinos turísticos suelen registrar un aumento en consultas y reservas, especialmente en localidades de la costa, destinos serranos y ciudades cercanas a los grandes centros urbanos.
Sin embargo, por el momento no se registran niveles importantes de reservas para ninguno de los dos fines de semana largos. Para muchos argentinos, estos feriados representan una oportunidad para realizar escapadas cortas, organizar viajes pendientes o simplemente descansar.
Feriados inamovibles:
Feriados trasladables:
Días no laborables: