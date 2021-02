Fer Vázquez, de Rombai, pidió justicia por Úrsula y compartió fotos inéditas en Instagram junto a la joven

El femicidio de Úrsula Bahillo ha sumido a la sociedad argentina en una profunda consternación por el crimen, pero también porque podría haberse evitado debido a los repetidos pedidos de ayuda que hizo la joven asesinada a la Justicia.

Los mensajes de indignación por el brutal asesinato no solo provinieron de familiares, amigos, vecinos y ciudadanos de a pie. Personalidades de la política o el espectáculo usaron las redes sociales para mostrar su estupor ante el femicidio.

Algunos fueron Lali Espósito o Natalie Pérez, pero el que más impactó fue el de Fer Vázquez , líder del grupo uruguayo Rombai. Esto es así porque el músico compartió en Instagram varias fotos junto a Úrsula ya que la joven era fanática de la banda.

“Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto. Es culpa de la put.. sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera”, se descargó el artista a la vez que subió imágenes en donde Úrsula y él se abrazan tras la presentación de la agrupación.

“Cómo pueden seguir pasando estas cosas? Cómo sigue habiendo personas que piensan tener el derecho de decidir sobre la vida de otro? ”, se cuestionó Fer y afgregó: “Este pibe es un cagón, un hijo de puta, que merece que la ley haga justicia. Pero además hay muchos más x ahí dando vueltas. Me encantaría que se aprenda y que las cosas cambien”.

Fer Vázquez, líder de Rombai, se mostró consternado por el femicidio de Úrsula.

“Pero la verdad, esto me quita las esperanzas. Estoy realmente muy dolido. Mis condolencias para su familia y seres queridos. DEBERÍA DE DARNOS VERGÜENZA A TODOS COMO SOCIEDAD”, cierró el posteo previo a dejar los hastag #JusticiaPorUrsula #Femicidio