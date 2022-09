Faltante de figuritas: quiosqueros presionaron para que Panini mande a las provincias dos veces a la semana

La reunión del Gobierno nacional con la empresa Panini -fabricante de las tan codiciadas figuritas Qatar 2022- y La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) permitió responder ciertos interrogantes a los miles de comerciantes que tradicionalmente las vendían y este año no logran satisfacer a los fanáticos porque no llegan a sus puestos de revistas. El compromiso de Panini fue ejercer control en sus distribuidores, que aparentemente estarían cambiando la ruta de las figuritas hacia los supermercados y las estaciones de servicio y hasta llegan a manos de las plataformas de delivery como Pedidos Ya.

El referente de UKRA en Mendoza, Gustavo Suarez explicó que la complejidad de que no haya estampitas de las máximas figuras del fútbol mundial reside en que “Panini le libera cierta cantidad de productos a los distribuidores y estos deben repartirla en los puntos de venta tradicionales, a los bolseros que llegan a los kioscos y los puntos de venta directos. Lo que se sospecha es que los distribuidores se saltean estos canales y ellos solos hacen las ventas donde quieren”.

A nivel local, están llegando unos 500 paquetes de figuritas Panini y se agotan en una hora y media. A la poca mercadería que llega, se le suma que históricamente se hacía dos veces a la semana y desde que se lanzó el álbum, las están mandando sólo una vez en siete días.

“Al haber menos cantidad y querer todos los kioscos los paquetitos para su comercialización, no sólo los que las tuvieron toda la vida, no se consiguen sino que el volumen no alcanza y la gente hace cola. Lo que pedimos es mayor frecuencia para el interior”, agregó el referente local y presidente de la Cámara de Kiosqueros de Mendoza.

Foto: José Gutierrez/ Los Andes

Desde la provincia se hicieron negociaciones directas con Panini para que al distribuidor le llegue más cargas de paquetes, aunque todavía eso no se refleja en la recorrida semanal.

Con todas las gestiones abiertas tanto a nivel nacional, como en Mendoza la expectativa es que se solucione la provisión en el corto plazo, de lo contrario los quiosqueros amenazaron con dejar de vender otras figuritas de la línea Panini.

Suárez aseguró que en esta situación la pérdida de rentabilidad es enorme. “A mí me llega una vez a la semana 500 paquetes y me duran una hora y media en el negocio, la gente se pelea por los paquetes. En este mundial es mucho mayor el consumo de las figuritas porque Argentina fue campeón de la Copa América y se dice que es el último mundial de Messi, esto hace que los niños quieran más las figuritas”.

La problemática de la faltante de figuritas ya lleva más de un mes y desde la conducción nacional de UKRA llegaron a hacer hasta una marcha a la fábrica de Panini, buscando que se aumente la impresión de las mismas.

El fuerte reclamo fue la antesala de la reunión que propició el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con todos los sectores.

El cónclave entre todos los sectores

Ernesto Acuña, el vicepresidente segundo de la UKRA, advirtió que el conflicto y el sobreprecio que están atravesando las figuritas se evitaría si la venta fuera sólo en los quioscos.

También aseguró en declaraciones periodísticas que “vendemos de toda la vida y cada 4 años esperemos hacer una diferencia. Más los quioscos de barrio. Las conseguimos por $120 y las vendemos a $150. Ganamos 30 pesos por unidad.

Por su parte, desde la presidencia de UKRA, Adrián Palacios manifestó: “Fue una reunión muy positiva”, poniendo en valor, “el trabajo articulado entre los kiosqueros, el Estado y la empresa para buscar una solución”. Y agregaron: “Todo diálogo es positivo, queremos encontrar soluciones para mejorar el abastecimiento, que los kioscos de todo el país cuenten con el producto y también regularizar los precios a través de los canales oficiales”.

Trueque de figuritas en Mendoza

La crisis de las figuritas en Mendoza encendió el ingenio de los fanáticos para reunirse en las convocatorias promocionadas por Godoy Cruz y por la Ciudad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza promove el trueque de las figuritas en la Plaza Independencia, todos los sábados desde las 16 a las 18.30, primero para un ámbito de la juventud y luego fue sumando adeptos de todas las edades. Lleva el nombre Messirve.

En Godoy Cruz, la convocatoria es para los sábados a las 11 en la explanada del Concejo Deliberante.

“Con la fiebre de la colección de figuritas volvimos a repetir lo que hicimos en el mundial anterior y en este caso puntual nos motivó el público y el tiempo. Con la postpandemia los niños y los adolescentes fueron los que más padecieron la crisis sanitaria y esta idea nos permitió armar un vínculo muy lindo porque los niños son llevados por estos papás que están más expectante a veces que sus hijos”, dijo el presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, Fabricio Cuaranta a poco de conocerse la iniciativa que convoca a chicos y grandes.

Faltando casi dos meses para el Mundial Qatar 2022, los argentinos y los mendocinos siguen buscándole la vuelta para llegar al tan deseado álbum completo con sus “próceres” de la pelota.