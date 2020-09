Falsos municipales piden ingresar a domicilios particulares con la excusa de desinfectar

Un grupo de oportunistas que se hizo pasar por empleados de la municipalidad de Maipú intentó ingresar a domicilios particulares con la excusa de que vendían bolsas de consorcio y necesitaban colaboración y también argumentando que eran enviados para realizar desinfecciones dentro de casas debido al coronavirus.

El hecho se conoció a través de un audio viralizado en donde una vecina de Rodeo del Medio dio a conocer que cuatro personas intentaron ingresar a su domicilio de forma intempestiva, primero ofreciendo bolsas de consorcio a $500 y luego argumentando que debían desinfectar el interior de la vivienda como medida para combatir el coronavirus.

Dicha situación fue confirmada por Ángel Chiappone, director de Coordinación de Delegaciones y a cargo interino de Rodeo del Medio. Chiappone detalló que dicho caso ocurrió este miércoles por la tarde en el centro del mencionado distrito y que tomó conocimiento de la situación a través de una comunicación con la propia vecina.

“La propia afectada me contó que cuatro personas quisieron meterse en el domicilio medio como de prepo y también le querían vender bolsas para la basura. Esta vecina me contó que el supuesto trabajador municipal se enojaba si no le compraban y además insistían con entrar al domicilio” , detalló el funcionario.

Luego aclaró: “El municipio no está haciendo desinfecciones en el interior de las viviendas bajo ningún punto de vista. Se realizan en tres turnos pero nunca en casas particulares y estos señores que ofrecen bolsas o desinfecciones no son empleados del municipio” .

Chiappone señaló también que tuvieron un caso similar en otro barrio del mismo distrito en el que falsos operarios municipales pretendieron engañar a una abuelita bajo el pretexto de que debían ingresar a su casa para realizar una desinfección: “ A la abuela le dijeron que tenía que salir y que debía permanecer quince minutos afuera del domicilio para que no se contaminara con el líquido que supuestamente iban a colocar”. Luego agregó: “En esa oportunidad la anciana llamó al hijo y el hijo me avisó a mí. De inmediato dimos el alerta a la policía, que actuaron rápidamente y los atraparon” .

También pidió mucha cautela a los vecinos de que no dejen pasar a nadie que vaya en nombre de la comuna, ya que quienes ingresan pueden robar o tomar información para luego volver un par de días después con intenciones delictivas.