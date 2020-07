Falleció Marcos Gastaldi, el ex marido de Marcela Tinayre

En la tarde de este domingo falleció a los 69 años Marcos Gastaldi, ex Marido e Marcela Tinayre. El empresario fue internado hace unos días por una infección y venía batallando desde hace un tiempo contra el Parkinson.

A pesar de estar divorciados, la hija de Mirtha Legrand lo estuvo acompañando hasta el final de sus días e incluso le dedicó hasta este sábado publicaciones de aliento en las redes sociales.

“Tiene la enfermedad de Parkinson, y a pesar de que estamos divorciados, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho”, había dicho en febrero de este año la conductora.

Durante este sábado, Marcela había utilizado su cuenta de Instagram para compartir algunos mensajes dedicados a su ex, junto a fotos familiares con Rocco, el hijo de 18 años que tienen en común, y otras de cuando todavía estaban juntos. “¡Amor! Ponele garra como siempre lo hiciste. ¡Ejemplar!”; “Fuerza, ¡vos podes!”; y “Marcussss te estamos todos esperando”, escribió junto a las tres imágenes.

El hombre también era padre de Valeria Gastaldi, ex Bandana, quien en su momento también había hablado de su salud: “Tiene una enfermedad muy complicada y muy cruel. Tiene que ver con empezar a perder a la persona, pero la persona está ahí. Son momentos muy duros para nosotros. Nunca hablo del tema. Es la primera vez. Marcela no quería hablarlo tampoco, pero es una realidad y la sabe todo el mundo. Lo cuido mucho. Me ocupo de sus temas médicos. Con Marcela nos distribuimos las tareas. Cuando tu padre es tan joven es algo muy shockeante”, había dicho la cantante.